L'OM maîtrise Qarabağ et pose un pied en huitièmes de finale

Dans un Vélodrome dégarni, l’OM a assuré l’essentiel ce jeudi soir en venant à bout de Qarabağ (3-1). Avant le retour la semaine prochaine en Azerbaïdjan, les ouailles de Sampaoli peuvent déjà entrevoir la suite de la compétition.

Arkadiusz Milik, le récidiviste

Mandanda de gala et revue d'effectif

Olympique de Marseille (4-1-4-1) : Mandanda - Lirola, González, Balerdi, Peres - Kamara - Ünder (Dieng, 69e), Gerson (Guendouzi, 69e), Gueye, De la Fuente (Bakambu, 68e) - Milik (Payet, 68e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Qarabağ (4-2-3-1) : Gugeshashvili - Vešović, Medina, Medvedev, Bayramov - Andrade, Qarayev (Ibrahimli, 91e) - Kady, Ozobić (Sheydayev, 74e), Zoubir (Leandro Andrade, 91e) - Wadji (Qurbanly, 89e). Entraîneur : Gurban Gurbanov.

Par Alexandre Lejeune

Terminé la C3, bonjour la C4. Pour son entrée dans la compétition, Marseille n'a pas pris les choses à la légère. Face à un Qarabağ joueur, les Phocéens ont longtemps maîtrisé leur copie avant de se faire peur en fin de partie. Comme à Metz le week-end dernier, Jorge Sampaoli peut notamment remercier Arkadiusz Milik, auteur d'un doublé, histoire de remettre l'église au milieu du village. Sauf tremblement de terre, l'OM devrait connaître les huitièmes de finale de cette fameuse Conférence Ligue et rejoindre le Stade rennais parmi les représentants tricolores de cette C4.Décomplexés, les visiteurs entrent tout feu tout flamme dans la partie en confisquant le ballon et assiégeant le camp olympien. Pour son retour à la compétition, Steve Mandanda a du pain sur la planche et montre à plusieurs reprises qu'il n'est pas tout à fait fini (9, 22). Doucement, mais sûrement, les Marseillais sortent la tête de l'eau en remportant la majorité des duels physiques. Les hommes de Gurbanov reculent progressivement et rendent le cuir aux locaux, de plus en plus pressants. C'est en toute fin de première période que la partie bascule pour de bon, lorsque l'inévitable Milik sort de sa boîte. À la suite d'un corner botté par De la Fuente, le Polonais s'y prend à deux reprises pour ouvrir la marque après une sortie totalement manquée de Gugeshashvili. Le premier pion pas encore digéré, Medina commet une grossière erreur de relance quelques instants plus tard et permet à Gueye de servir sur un plateau son numéro 9, qui ajuste facilement le portier géorgien. Pas l'idéal, avant d'aller prendre un petit quart d'heure de répit.Vaillants et toujours tournés vers l'avant, les invités du soir ne baissent pas la tête au retour des vestiaires. Sur son côté gauche, Zoubir régale l'assistance et dépose une galette à Ozobić, qui pulvérise une pépite sur le montant droit de Mandanda (51).ressort le grand jeu dans cette seconde période, en sortant du bout des doigts un missile de Wadji (65). Sampaoli sent alors qu'il est l'heure de faire tourner son effectif, et décide alors de lancer un nouvel escadron : Bakambu, Dieng, Guendouzi et Payet. Comme souvent cette saison, le meneur français délivre quelques bonbons à ses partenaires, qui ne parviennent pas à creuser un écart définitif. L'occasion idoine pour Qarabağ de venir climatiser le Vélodrome, lorsque Kady se retrouve seul dans la surface adverse et n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, chanceux de récupérer le service d'Andrade. Une réduction du score somme toute logique, tant les Azerbaïdjanais ont joué leur va-tout durant toute la partie. Il n'en faut pas plus à l'OM pour se réveiller, à deux doigts d'alourdir le score grâce à un coup franc de Dimitri Payet joliment détourné par Gugeshashvili (90). Sur le corner suivant, Álvaro trouve la barre transversale sur son coup de casque (91). C'est finalement lors de la dernière incursion des Olympiens dans la surface de Qarabağ que Bamba Dieng sert Dimitri Payet, seul au second poteau, pour ajuster tranquillement le portier adverse. La fête est totale, les 20 000 spectateurs du soir peuvent souffler un bon coup. Reste désormais à composter, pour de bon, le ticket pour les huitièmes de finale, le 24 février prochain, à l'autre bout du continent.