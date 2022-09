L'OM et Rennes signent un nul sans saveur

Calée dans le multiplex de 15 heures, l'affiche entre l'OM et Rennes, deux clubs européens, n'a pas tenu ses promesses avec un match nul sans saveur (1-1). L'acteur principal de la rencontre se nomme Mattéo Guendouzi, buteur contre son camp en première période puis de l'égalisation après la pause. Un point qui permet à Marseille de passer provisoirement leader.

Guendouzi côté pile...

... Guendouzi côté face

OM (3-4-2-1) : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolašinac - Clauss, Rongier, Veretout (Gueye, 84e), Tavares - Guendouzi (Payet, 73e), Harit (Ünder, 73e) - Sánchez (Suarez, 84e). Entraîneur : Igor Tudor.



Rennes (4-3-3) : Mandanda - Traoré (Assignon, 85e), Rodon, Theate, Truffert - Ugochukwu, Tait, D. Doué (Majer, 61e) - Bourigeaud (Doku, 75e), Gouiri (Sulemana, 61e), Terrier (Kalimuendo, 85e). Entraîneur : Bruno Genesio.

L'émotion de cette affiche entre l'OM et Rennes sera venue de l'avant-match, et des retrouvailles entre le stade Vélodrome et Steve Mandanda, qui débarquait dans son ancien jardin sous un autre maillot pour la première fois depuis son départ l'été dernier. Un monument honoré par un public qui n'a pas été gâté par un match laborieux, loin du niveau européen, et dont le scénario a été essentiellement écrit par Mattéo Guendouzi, qui a marqué contre son camp en première période avant de se racheter après la pause (1-1). Ce n'était pas la grande fête, mais le point du nul suffit à Marseille pour s'installer, pour quelques heures au moins, sur le trône de la Ligue 1.Sans Dimitri Payet, de retour sur le banc au coup d’envoi, l’OM espérait retrouver ses repères et son collectif en championnat face à une équipe rennaise où les deux gamins Lesley Ugochukwu (18 ans) et Désiré Doué (17 ans) étaient alignés ensemble pour la première fois chez les pros. Une jeunesse au milieu qui n’a pas empêché les Bretons de débuter du bon pied, Arthur Theate faisant parcourir un premier frisson dans les travées du Vélodrome d’un coup de tête passant au-dessus de la cage. Pendant trente minutes, les Rouge et Noir ont affiché plus de maîtrise et de précision que les Phocéens, très maladroits techniquement. Pas toujours parfait, Nuno Tavares a cependant été le seul à tenter d’inquiéter Mandanda, d’un tir non cadré et d’un autre repoussé par l’ancien portier marseillais. Ce dernier a probablement eu une drôle de sensation en voyant son équipe marquer au Vélodrome sans voir le public exulter, quand Hamari Traoré a envoyé un centre fort à ras de terre dévié par Matteo Guendouzi, au premier poteau, dans ses propres filets avec l’aide de la barre. La sanction aurait même pu être double sans Pau Lopez, décisif deux minutes plus tard face à Amine Gouiri, qui avait sauté sur une mauvaise passe de Jonathan Clauss pour aller défier le gardien espagnol. Ce n'est en tout cas pas le dernier quart d'heure, où l'on a vu Rennes reculer et Marseille prend le contrôle du ballon, qui a convaincu les supporters de l'OM de ne pas offrir une bronca à leur équipe au moment de voir l'arbitre siffler l'entracte.Après l’agacement, les supporters phocéens ont rapidement pu retrouver le sourire, voyant les hommes d’Igor Tudor revenir sur la pelouse avec un visage plus entreprenant. Une transformation payante, l’OM n’attendant pas longtemps pour égaliser par Guendouzi, qui s’est racheté en plaçant une caboche parfaite au premier poteau sur un corner botté par Jordan Veretout. Méconnaissables et vraisemblablement dans le dur physiquement moins de 72 heures après leur nul contre Fenerbahçe, les Rennais ont été incapables de sortir la tête de l’eau et de reprendre la maîtrise de la partie. Les changements opérés par le technicien breton (Kamaldeen Sulemana, Lovro Majer, Jérémy Doku) n'ont pas permis au SRFC de retrouver le fil d'une seconde période dominée par l'OM, sans que les Bleu et Blanc ne se soient montrés très dangereux dans la surface de Mandanda, sauvé par sa défense sur un pétard de Clauss et bien protégé par une charnière Rodon-Theate plutôt solide ce dimanche. La fin de cette rencontre plus laborieuse qu'emballante a davantage été rythmée par les fautes et les changements que les occasions, trop peu nombreuses pour espérer voir l'un des deux camps sortir gagnant de cette confrontation qui n'avait d'européenne que l'affiche.