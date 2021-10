L’OM et le LOSC mécontents de leurs sanctions

LT

En même temps, ce n’est pas supposé faire plaisir.Lille, Lens, Marseille et Angers ont été sanctionnés ce mercredi soir par la commission de discipline de la LFP, à la suite des incidents survenus entre Lillois et Lensois le 18 septembre, ainsi qu’entre Angevins et Marseillais quatre jours plus tard. Punis d’une fermeture du parcage à l’extérieur jusqu'au 31 décembre, les dirigeants des Dogues et ceux des Phocéens ont exprimé leur mécontentement concernant ces mesures., a expliqué à l'AFP Jacques Cardoze, directeur de la communication de l’OM.Côté nordiste, Olivier Létang a déploré, à, une sanction, a ensuite détaillé le président lillois, qui semble oublier les jets de sièges en direction d'une tribune famille. Dans le même temps, le rival Sang et Or a applaudi la décision de la commission, soulignant notammentde cette dernière.Pendant ce temps, rien à signaler du côté d'Angers.