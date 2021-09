L’OM et l’OL sur le podium, les Verts en Ligue 2… Les prévisions du CIES

LT

Le champion va vous surprendre !Pour sa 348lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES s’est penché sur les prévisions des classements des cinq grands championnats européens., est-il précisé. Selon le CIES , le PSG devrait assez largement dominer le championnat de France, devançant respectivement l’OM et l’OL, qui retrouveraient le podium. Tenant du titre, le LOSC ne terminerait qu’à la cinquième place, juste derrière l’AS Monaco et juste devant l'OGC Nice.En bas de classement, les Troyens prouveraient une nouvelle fois leur amour pour l’ascenseur et retrouveraient la Ligue 2, un an après l’avoir quittée. L’ESTAC serait accompagné dans sa chute par l’ASSE, pour le plus grand plaisir des Lyonnais : coup dur pour les 90 ans de Geoffroy-Guichard. Le Stade Brestois, lui, jouerait les barrages pour rester dans l’élite, alors que le FC Nantes se sauverait et terminerait quinzième, devant Bordeaux (16) et Lorient (17).Kombouaré président !