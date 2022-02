L'OM écarte Qarabağ et file en huitièmes de C4

Dans une confrontation plutôt équilibrée, l'OM a fini par prendre le meilleur sur Qarabağ, courageux, mais trop brouillon (0-3). Comme souvent ces dernières semaines, les hommes de Sampaoli n'ont pas brillé et se contenteront volontiers de la qualification en huitièmes de finale.

90

Le pied de Pape et la main de Dieu

Dominer n'est vraiment pas gagner

Qarabağ FK (4-2-3-1) : Gugeshashvili - Vešović, Medvedev, Medina, Bayramov - Qarayev (Ibrahimli, 81e), Andrade - Kady, Ozobić (Sheydayev, 54e), Zoubir (Qurbanly, 81e) - Wadji (Ahmadzada, 68e). Entraîneur : Gurban Gurbanov.



Marseille (4-3-3) : Mandanda - Rongier, Saliba, Ćaleta-Car, Luan Peres - Guendouzi, Kamara, Gueye (Kolašinac, 82e) - Dieng (De la Fuente, 82e), Payet (Harit, 82e), Bakambu (Ünder, 59e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.

Par Alexandre Lejeune

Jorge Sampaoli l'avait annoncé en préambule de ce barrage retour : il ne comptait pas prendre cette partie à la légère. Pour l'occasion,a sorti un onze quasi type disposé en 4-3-3, laissant néanmoins Arkadiusz Milik et Cengiz Ünder emmitouflés sur le banc. Comme la semaine passée, les Olympiens n'ont pas brillé, mais ont assuré l'essentiel à l'Azərsun Arena face à Qarabağ (0-3). Plus important que la manière : la qualification pour les huitièmes de finale de cette Ligue Europa Conférence est officiellement là, et c'est tout ce que l'on retiendra.Comme à l'aller, les hommes de Gurban Gurbanov ont entamé tambour battant une belle partie, pressé très haut les Marseillais et tenté, par l'intermédiaire de Kady et Abdellah Zoubir, d'aller mettre le bazar dans le camp adverse. Plutôt sereins, les Olympiens ne paniquent pas et reprennent tranquillement les choses en main grâce notamment à la qualité technique de Dimitri Payet. Pas venu pour blaguer, le meneur français décide d'ouvrir rapidement les hostilités en servant magnifiquement Pape Gueye, totalement oublié dans la surface adverse. Le Sénégalais envoie un missile dans un angle ultra fermé et ne laisse aucune chance à Luka Gugeshashvili, contraint de voir le cuir toucher le montant avant de filer au fond de sa cageFidèles à leurs principes, les locaux ne baissent pas la tête et regagnent du terrain, déferlant à de nombreuses reprises sur la cage de Steve Mandanda, de nouveau titulaire après sa convaincante prestation sept jours plus tôt. Le portier tricolore s'est ainsi signalé à plusieurs reprises, mais n'a rien pu faire lorsque Ibrahima Wadji, surgissant au premier poteau, est parvenu à ramener les siens à hauteur. L'enceinte s'enflamme, les locaux célèbrent, mais les Phocéens courent vers l'arbitre, signalant une main de l'attaquant, rappelant la fameuse main de Dieu signée Diego Maradona en 1986. Dans une confusion totale, l'officiel décide d'abord de valider le but, malgré la colère marseillaise. Après une discussion avec son entraîneur, Wadji finit cependant par avouer la supercherie, annulant logiquement l'égalisation. Avant la pause, Qarabağ est malgré tout proche d'ouvrir son compteur, mais la tentative de Bayramov est contrée par une sublime horizontale du(45).Sans doute satisfaits du résultat, les hommes de Sampaoli ont abordé le second acte en se repliant très bas, passant souvent à cinq derrière avec Boubacar Kamara en soutien de la ligne défensive. Qarabağ fait bonne figure et enchaîne les tentatives, sans parvenir à recoller au score. Une fois de plus, l'OM se montre opportuniste et finit par tuer définitivement le suspense. Sur l'une des rares sorties de balle marseillaises, Payet sert idéalement Matteo Guendouzi aux abords de la surface. Le chevelu prend sa chance et trompe un Gugeshashvili aux fraises. Le portier géorgien se réveille en toute fin de rencontre, refusant à Guendouzi un joli doublé (90). Entré quelques instants plus tôt, Konrad de la Fuente est, lui également, venu participer à la fête, en remportant l'ultime face-à-face de la rencontre avec le gardien adverse. Résultat : un score fleuve ne reflétant pas vraiment le scénario du match et, surtout, un billet pour le tour suivant pour l'OM, qui découvrira ce vendredi son adversaire pour les huitièmes de finale.