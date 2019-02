L'OM déroule contre Amiens

Marseille s'est imposé contre Amiens (2-0) dans un Vélodrome apaisé, grâce à des pions de Thauvin et Balotelli. Un succès logique après une prestation convaincante, qui permet à l'équipe de Rudi Garcia d'enchaîner une troisième victoire d'affilée. L'OM se retrouve provisoirement à la quatrième place au classement.

L'OM sur la bonne voie

En attendant les gros

Marseille (4-4-2) : Mandanda - Sakai, B. Kamara, Ćaleta-Car, Amavi - Thauvin, M. Lopez, Sanson, Ocampos - Balotelli, Germain. Entraîneur : Rudi Garcia.



Amiens (4-4-2) : Gurtner - Krafth, Gouano, Dibassy, Lefort - Pieters, Gnahoré, Mendoza, Monconduit - Guirassy, Konaté. Entraîneur : Christophe Pélissier.

Tout va décidément beaucoup mieux à Marseille . Trois semaines plus tôt, l’OM venait de vivre une soirée cauchemardesque à la maison face à Lille (1-2), sous les yeux de son propriétaire Frank McCourt . Et aujourd’hui ? L’équipe de Rudi Garcia retrouvait un Vélodrome apaisé, sans banderoles hostiles, ni pétards, pour essayer d’enchaîner un troisième succès d’affilée en championnat. En face, Amiens ressemblait presque à la victime idéale pour satisfaire l’appétit d’un groupe remobilisé. Résultat : les locaux ont plié la rencontre en cinq minutes dans le premier acte, livrant une prestation convaincante et encourageante.Mais après avoir stoppé une méchante série de quatre défaites de rang par une victoire face à Caen (1-0) le week-end dernier, Amiens ne voulait pas faire de la figuration dans l’enceinte phocéenne. Ainsi, les Picards ont surpris leurs adversaires dans les premières minutes de la rencontre, avant de laisser l’OM prendre le contrôle du cuir et de la partie. Les premières alertes d’Ocampos (5) et Amavi (9) ont montré la voie à Thauvin. Après un bon pressing de Kamara, l’international français a profité d’un bon décalage de Lopez côté gauche pour ouvrir le score d’une belle frappe croisée (1-0, 20). Première délivrance pour le Vélodrome, où Thauvin n’avait plus fait trembler les filets depuis début octobre.Puis, Balotelli a décidé, lui aussi, de croquer dans le gâteau, faisant le break cinq minutes plus tard. Sur un long dégagement de Mandanda prolongé par la tête d’Ocampos, l’Italien a contrôlé dos au but, avant de pivoter pour ajuster tranquillement Gurtner (2-0, 25). Un troisième pion en quatre matchs pour la nouvelle star de l’OM. Le retour de la sérénité dans les rangs marseillais, surtout que Germain (31) et Ocampos (34) auraient pu définitivement tuer le match. Sauf que les Amiénois ont beaucoup mieux terminé la première période, s’appuyant notamment sur le remuant Pieters, prêté par Stoke City cet hiver, pour agiter la défense olympienne. Comme pour rappeler aux hommes de Garcia que la partie n'était pas totalement jouée.Une impression confirmée par les hommes de Pélissier dans le second acte. Pas toujours précis dans les trente derniers mètres et se heurtant à une charnière Ćaleta-Car-Kamara solide, Amiens a quand même pu faire trembler Mandanda sur quelques situations dans le second acte. Le portier marseillais a d’abord été sauvé par Amavi sur une tentative de Konaté (50), avant de gagner son duel face à l’attaquant amiénois (60).Et côté marseillais ? Un peu moins de contrôle, un peu moins d'occasions et encore des frissons. Le premier après l'heure de jeu : sur un coup franc de Lopez et une nouvelle déviation de la tête d'Ocampos, Balotelli s'est retrouvé seul au deuxième poteau pour marquer de la tête. Mais après consultation de la VAR l'arbitre a jugé un hors-jeu, alors que Monconduit avait pourtant retouché le ballon (67). Le deuxième est venu d'une praline d'Amavi sur la barre (74), avant que l'OM ne se contente de gérer son avantage en faisant tourner la chique, laissant Amiens à la merci de ses poursuivants dans la course au maintien. Oui, Marseille va mieux. Et la bande à Garcia a confirmé la tendance : elle sait comment faire craquer les mal classés (sept victoires et un nul contre les cinq derniers avant ce match). Les prochains rendez-vous ? Rennes , Saint-Étienne, Nice et le PSG . Le programme est chargé, mais l'OM va vraiment pouvoir se tester.