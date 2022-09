L'OM décoiffe Lille

Malgré l'ouverture du score précoce d'Ismaily, l'OM s'est remis la tête à l'endroit pour renverser Lille (2-1) au stade Vélodrome. Grâce à des réalisations d'Alexis Sánchez et de Samuel Gigot, les Olympiens sont toujours invaincus en Ligue 1.

Lille tape, l'OM réplique

Let's Gigot

OM (3-4-2-1) : Lopez - Mbemba (Bailly, 46e), Balerdi (Nuno Tavares, 28e), Gigot (Touré, 65e) - Clauss, Guendouzi (c), Gueye , Kolašinac - Under, Harit (Veretout, 67e) - Sánchez (Gerson, 86e). Entraîneur : Igor Tudor.



Lille (3-4-3) : Chevalier - Diakité, Fonte (c), Djaló, Ismaily - André, Angel Gomes (André Gomes,65e) - Zedadka, Ounas (Virginius, 78e), Bamba - David (Bayo, 78e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

Qu’elle paraît loin, si loin, cette bronca du peuple marseillais pour Igor Tudor lors du coup d’envoi de la Ligue 1, face à Reims le 7 août dernier. Et pourtant, l’entraîneur croate n’a pas changé d’un iota. Trois jours après une défaite à Tottenham en Ligue des champions, et trois jours avant une deuxième nuit européenne face à l’Eintracht Francfort, Tudor a fait des choix forts. Gerson a commencé sur le banc, tout comme Nuno Tavares, entré en jeu de façon précoce. Dimitri Payet, lui, n’est pas entré en jeu. Et alors ? Eh bien, son OM n’est pas paru émoussé, et a joué une belle partition pour une nouvelle victoire, ce samedi soir, face au LOSC.Dans un Vélodrome incandescent qui affiche complet, ce sont les Dogues qui réalisent la meilleure entame. Dans un 3-4-3 inédit, sans Rémy Cabella et Mohamed Bayo, mais avec Lucas Chevalier dans les buts, les Lillois mettent le feu dans la défense olympienne. Pyromane en chef, Adam Ounas transforme la soirée de Leonardo Balerdi en cauchemar et n’est même pas loin d’obtenir un penalty dès la 10minute à la suite d'une poussette de l'Argentin. Ce n’est que partie remise, car sur l’action suivante, l’international algérien va faire la différence : sur un centre de Bafodé Diakité, Ounas se retourne et trouve le poteau de Pau Lopez. Le ballon roule dans les pieds d’Ismaily qui ne se fait pas prier pour glacer l’enceinte marseillaiseUn but qui réveille l’OM, et à la suite d'un bon pressing de Pape Gueye sur Benjamin André, Amin Harit déboule à toute vitesse plein axe. Son décalage vers Cengiz Ünder est exquis, le centre du Turc vers Alexis Sánchez l’est tout autant. Chevalier ploie le genou, les supporters olympiens exultent. Malgré l’égalisation, Igor Tudor est conscient que son côté gauche prend l’eau. Balerdi est alors invité à sortir, la locomotive Nuno Tavares entre à sa place, et les occasions pleuvent : Diakité sauve un tir de Sánchez sur sa ligne, Jonathan David trouve Pau Lopez sur sa route. À mi-parcours, Marseillais et Lillois se regardent dans le blanc des yeux.Dès la reprise, l’OM accélère et prend l’ascendant au fil des minutes sur ses invités venus du Nord. Pour sa première titularisation en Ligue 1, Chevalier doit sortir le grand jeu sur une frappe d’Harit qui filait sous la barre. Mais sur un coup franc parfaitement botté par Mattéo Guendouzi, prolongé par Sead Kolašinac, le portier lillois doit s’incliner devant le jaillissement de Samuel GigotLe Vélodrome explose, Tudor doit notamment sortir Gigot, visiblement touché, pour Isaac Touré. On pense alors que Lille va repartir de l’avant, mais hormis une tête tardive de Mohamed Bayo, il n’en est rien : l’OM contrôle, l’OM assure, et l’OM, sans Valentin Rongier, sans Dimitri Payet resté sur le banc, enchaîne une sixième victoire en sept journées. On a connu pire entame sur la Canebière, tandis que Lille tombe encore face à un gros.