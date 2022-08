L'OM gobe Reims

Au coeur d'un Vélodrome hostile à son nouveau coach Igor Tudor lors de l'avant-match, l'OM a fait le show face à Reims (4-1) ce dimanche à l'occasion de la première journée de Ligue 1. Ses recrues estivales, Luis Suarez en tête qui a signé un doublé, ont brillé.

Des pistons qui pistonnent fort

1 - Nuno Tavares est devenu le 1er défenseur à marquer lors de ses débuts avec Marseille en Ligue 1 depuis Laurent Blanc, auteur d'un doublé contre Le Havre le 2 août 1997. Bem-vido. #OMREIMS https://t.co/D8H7MX2L4q — OptaJean (@OptaJean) August 7, 2022

Une recrue, un but

par Anna Carreau

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Savoir faire taire les sifflets en 90 minutes, un mode d'emploi. Le coach croate, dans la tourmente après les matchs de pré-saison ratés, des infos qui racontent des embrouilles avec les joueurs à l'entraînement et ce soir l'éviction de Payet du XI, a séduit tout un Vélodrome extrêmement brillant grâce à une prestation aboutie de l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 4-1 face à Reims ce dimanche. Une belle victoire olympienne pour la première journée de Ligue 1.Après un début de match d'une intensité folle, les Olympiens lancent définitivement les hostilités grâce à Gerson, qui enchaîne un presque double sombrero forçant Agbadou à un grand drop (7). Cet OM ultra-offensif sera finalement récompensé par... un but contre-son-camp de Wout Faes, qui remet au fond de ses propres cages un centre tendu de Jonathan Clauss. Dans la foulée, l'autre piston olympien, Nuno Tavares, lance une contre-attaque éclair sur son côté gauche et envoie un très bon centre pour Cengiz Ünder au point de pénalty, qui l'envoie au-dessus (17). Valentin Rongier ne passe pas loin non plus d'ajouter son nom au tableau d'affichage quand son énorme frappe à l'entrée de la surface s'écrase sur le poteau (25).S'en suivra un temps d'accalmie, plutôt bienvenu pour une équipe rémoise qui a pris le bouillon pendant les premières minutes. La 27minute sera aussi celle de la toute première frappe de Reims, facilement captée par Blanco qui se réveille. L'OM, qui s'est essentiellement illustré comme une équipe de transition en début de match, montre ensuite qu'il sait aussi gérer la possession du ballon afin d'attendre une faille. Les Rémois en profitent pour sortir la tête de l'eau et Van Bergen inquiète sérieusement le nouveau portier phocéen sur une frappe à bout portant repoussée à l'arrache (43). Mais l'OM n'aura pas de raison de regretter ses occasions manquées, puisque juste avant le retour aux vestiaires, Nuno Tavares fait le show et enchaîne les feintes dans la surface, avant de frapper du pied droit dans le petit filet opposé, lui le gaucherEn seconde période, Óscar García change de tactique et décide lui aussi d'aligner des pistons afin de bloquer ces trublions qui ont semé la zizanie dans son camp pendant 45 minutes. Un choix payant qui contraint l'OM à garder le ballon le temps que Nuno Tavares et Jonathan Clauss ne s'engouffrent dans un trou. Le Portugais est d'ailleurs tout prêt d'offrir une passe décisive à Luis Suárez après s'être échappé sur son côté gauche (65). Le Colombien ne tardera pas à se rattraper et viendra, comme Tavares, inscrire son premier but pour son premier match avec l'OM, en s'y reprenant à deux fois sur un centre en retrait de Jonathan ClaussLa logique se veut être aussi respectée côté rémois, puisque le jeune Folarin Bolagun, prêté par Arsenal au Stade de Reims cet été, signe son premier but en Ligue 1 en remettant de la tête une défense hasardeuse de Leo Balerdi. Maintenu dans le match grâce à une parade décisive de Rubén Blanco, l'OM viendra conclure sa soirée par un nouveau but de Luis Suárez, qui conclut un contre lancé en trois passes par Jordan Veretout et Cédric BakambuUne première victoire 4-1 pour la reprise, des recrues déjà adoptées, deslancés à pleins poumons et Tudor qui passe de la bronca aux hourras. La crise vous aviez dit ?Blanco - Balerdi, Mbemba, Gigot - Clauss (Kolašinac, 83) Guendouzi (Bakambu, 75), Rongier, Tavares - Milik (Suárez, 61), Gerson (Payet, 75) - Ünder (Veretout, 61).Igor Tudor.Pentz - Gravillon (Flips, 75e), Faes, Abdelhamid, Locko - Munetsi (Adeline, 80), Agbadou, Matusiwa - van Bergen, Touré (Balogun, 64), Zeneli (Doumbia, 46).Óscar García.