L'OM condamné à 30 000 euros d'amende après les incidents à Tottenham

Comme si un match à huis clos ne suffisait pas.Si l'OM avait affiché un visage relativement séduisant face à Tottenham le 7 septembre dernier et ce, malgré la défaite, l'ambiance était en revanche bien plus tendue en tribunes. Des bouteilles avaient été lancées entre le parcage marseillais et une partie des supporters londoniens. Des feux d'artifices avaient également été déclenchés et des mouvements de foule en fin de rencontre avaient donné l'impression que certains supporters de l'OM comptaient entrer sur la pelouse, nécessitant l'intervention des stadiers et des forces de l'ordre.La commission de discipline de l'UEFA a tranché et décidé de punir financièrement l'OM : 15 000 euros d'amende pour jets d'objets, 15 000 euros pour mouvements de foule ainsi que 2 500 euros pour l'allumage de feux d'artifice. Tottenham a aussi été condamné à verser 6 000 euros d'amende pour les jets d'objets.Entre ça et les sous réclamés par Bielsa , c'est Frank McCourt qui doit faire la tête.