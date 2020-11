L'OM boit Nantes et la pression

Humilié en Ligue des champions et mis sous pression avant le match par ses supporters, l'Olympique de Marseille a parfaitement répondu ce samedi après-midi au Vélodrome. Grâce à des buts de Thauvin, Payet et Benedetto, l'équipe d'André Villas-Boas a facilement disposé (3-1) d'un FC Nantes globalement insignifiant pour se hisser provisoirement sur le podium.

Thauvin ouvre le bal, Lafont ferme les vannes

Fin de disette pour Benedetto et l'OM

Marseille (4-2-3-1) : Mandanda - Sakai (Nagatomo, 87e), Álvaro, Ćaleta-Car, Amavi - Kamara, Rongier (Strootman, 77e) - Thauvin, Cuisance, Payet (Aké, 85e) - Benedetto (Germain, 77e). Entraîneur : André Villas-Boas.



Lafont - Corchia, Castelletto (Girotto, 61e), Pallois, Fábio - Touré (Abeid, 61e), Chirivella - Louza (Simon, 46e), Blas, Bamba (Coco, 74e) - Kolo Muani (Augustin, 74e). Entraîneur : Christian Gourcuff.

On se serait presque fait à leur absence, surtout depuis que les enceintes des stades crachent des chants enregistrés. Mais les supporters gardent visiblement une certaine influence, à Marseille. À défaut de pouvoir crier leur colère dans les travées du Vélodrome après avoir vu l'OM devenir la risée de toute l'Europe ce mercredi , les fans marseillais l'ont fait... au pied du bus de leur équipe, stoppé à sa sortie de la Commanderie. Une explication musclée, mais suivie d'effets : emmené par un quatuor Thauvin-Cuisance-Payet-Benedetto inspiré et décisif, un Marseille solide a totalement maîtrisé Nantes pour s'offrir son quatrième succès d'affilée en Ligue 1 (3-1). Le premier depuis cinq matchs, face aux Canaris.Une minute, et 38 secondes : c'est le temps qu'aura mis ce succès marseillais à se dessiner. Le temps pour Rongier de jouer les, et pour Florian Thauvin d'échapper à l'arrière-garde nantaise afin de devancer la sortie de Lafont d'un geste acrobatique (1-0, 2). L'ancien Bastiais devient ainsi, avec 72 caramels, le meilleur buteur de l'OM au 21siècle (titre qu'il partageait, jusqu'ici, avec Mamadou Niang). Douchés d'emblée, les Canaris sont à deux doigts de couler cinq minutes plus tard. Mais Lafont se couche parfaitement sur sa droite pour priver Cuisance puis Benedetto de leur premier pion en Ligue 1 cette saison, et Marseille d'un doubleprécoce (7).C'est simple : dans un début de partie à sens unique, l'international espoirs est le seul Nantais au niveau. Nouvelle illustration sur ce centre au sol de Sakai, coupé au premier poteau par Benedetto (10). En apnée depuis l'engagement, les hommes de Christian Gourcuff sortent enfin - timidement - la tête de l'eau après le quart d'heure de jeu. Une imprudence que Payet est à deux doigts de punir, au terme d'un contre emmené par Thauvin. Mais Lafont sort une nouvelle fois parfaitement, pour dévier en corner la pichenette du numéro 10 marseillais (22). Partie remise pour le Réunionnais, trouvé d'un délicieux extér' par Cuisance en retrait et auteur d'un plat du pied imparable du premier but de sa carrière face à son club formateur (2-0, 35). De quoi animer l'après-midi de Steve Mandanda, pour une fois sous-sollicité.Il faut ainsi attendre la 41minute et un corner de Corchia pour voir Nantes s'approcher de la cage olympienne, mais le coup de boule de Touré et la reprise qui suit trouvent respectivement la barre et le genou du capitaine marseillais. Un éclair, dans le néant nantais : dès la reprise, Lafont est de nouveau contraint à s'employer sur une lourde frappe de Kamara (48). Le portier des Canaris ne peut rien, en revanche, sur ce péno concédé du bras par Castelletto et converti par Benedetto (3-0, 60), tout heureux d'enfin débloquer son compteur et de rendre un hommage perso audont le visage s'affiche dans les tribunes du Vél'.L'Argentin croit même au doublé, mais voit Corchia l'en priver sur un centre tendu de Sakai avant de trop enlever sa tête. Faute de plier définitivement la partie, l'OM laisse Nantes la relancer par l'intermédiaire de Blas dont la reprise du gauche déviée par Sakai prend Mandanda à contre-pied (3-1, 74) sur un corner mal renvoyé par la défense olympienne. Plus anecdotique qu'autre chose pour Marseille, qui met fin à sa plus longue disette à domicile contre un club de Ligue 1 et s'empare temporairement de la troisième place du championnat. Reste désormais à stopper cette horrible série en C1 contre l'Olympiakos, histoire de faire retomber la pression pour de bon.