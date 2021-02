L’OM à la recherche de sa majorité silencieuse

La réponse de la direction face à la crise actuelle avec les principaux groupes de supporters porte désormais un nom : Agora OM. Soit un vaste projet de consultation des amoureux et des amoureuses du club phocéen. Si cette démarche peut faire sourire, il ne faut néanmoins pas la prendre à la légère et encore moins comme un simple gadget de circonstance. Marseille est peut-être en train de devenir, après Paris, un nouveau laboratoire pour reconfigurer la place des « fans » dans la vie du foot pro, et mettre surtout au pas les contestataires.

« En marche » au but

Choisir sa clientèle

Il s’agit d’un petit opuscule paru en 1978 et intitulé? signé Jean Baudrillard, philosophe de la post-modernité. Le grand critique de la société de consommation y dénonçait le recours à lades masses informes et non définissables pour cadenasser nos belles démocraties occidentales. À lire le communiqué de la direction pour présenter son projet Agora OM, après les événements de la Commanderie, les propos prophétiques qui s’y trouvaient() prennent un nouveau sens dans le petit monde du football.Tout y est. La contestation réduite aux exactions de quelques-uns. Une masse de supporters victime de ces sombres agissements. Un vague relent de démocratie participative façon start-up nation et surtout la volonté d’en appeler à undistingué, donc, des associations en conflit avec Eyraud. Le parallèle avec la démarche d’Emmanuel Macron et En Marche saute aux yeux. Se passer des corps intermédiaires pour s’adresser directement à des gens ordinaires, pour y puiser la légitimité et le droit de faire ce que l’on veut. L’occasion de réduire au passage évidemment les ultras aux rôles d’odieux, comme ces vilains syndicalistes de la SNCF qui font grève et siavec les pauvres usagers, quand ils ne visent souvent qu’au maintien de la qualité de ce service public de transport. Rappelons que McCourt avait comparé l’intrusion dans la Commanderie à la prise du Capitole par les pro-Trump.Le risque, ou plutôt le calcul, serait de se retrouver en face des gilets jaunes ou des blacks blocs. Le temps d’épurer, tout rentrera dans l’ordre. Et le business pourra reprendre ou plutôt s’amplifier enfin sans retenue. Certes, l’ensemble de la classe politique locale a apporté son soutien aux, tel le maire Benoît Payan :Eric di Meco n’a pas caché son scepticisme et surtout son manque de confiance envers ceux qui se sont lancés dans cette aventure.Mais loin de se résumer à une simple tactique ou un plan de repli stratégique adopté dans l’urgence, l'Agora OM porte en soi une autre vision du football, dont le projet de Superligue est, quelque part, le pendant sportif et économique. L’OM possède une longue histoire, souvent conflictuelle, avec ses groupes d’ultras et de supporters. Si le point de rupture semble atteint aujourd’hui, et si une réponse de la sorte surgit des tiroirs des costard-cravate surdiplômés de la direction, il serait gravement erroné de n’y voir qu’un effet exponentiel de la pandémie.Depuis un bout de temps, le foot pro cherche la solution à cet épineux problème des supporters. Dans le même temps, il cherche à élargir sa clientèle, une clientèle avide d’un produit parfaitement marketé. L’offensive généralisée en cours (à Bordeaux, cela passe par exemple par un changement de gestionnaire de la sécurité et des stadiers), vise donc, comme l’illustre l’Agora OM, à réduire à néant tout ce qui pourrait prétendre exister en tant que tel au sein. Dans une ville comme Marseille, forcément, l’opération rencontrera une forte résistance, bien au-delà des porteurs d’écharpes et craqueurs de fumis. Mais peut-être est-ce le but. Séparer le bon grain facturé de l’ivraie un peu trop fauchée. La menace d'une rupture de la convention sur les abonnements, dans une longue mise en demeure de six pages expédiée par mail aux associations, démontre que l’on est prêt à se passer de leurs services. Pour leurs remplaçants, on créera des groupes FB et des formations en visio pour apprendre les chants...