L'OM a goûté à la Deutsche Hospitalität

Après les incidents du match aller, le déplacement des 2 000 supporters marseillais était scruté de près. Craint, même, par certains. Mais tout s’est finalement bien passé sur les bords du Main, où les Phocéens ont pu se rassembler, et défiler jusqu’au stade. Une nouvelle leçon pour les autorités françaises.

Bières, saucisses et soleil

Démonstrations de force

Par Adrien Hémard-Dohain, à Francfort

Au milieu de la forêt, le froid gagne le Deutsche Bank Park sur les coups de 23h. L’OM vient de s’incliner face à l’Eintracht Francfort, et l’enceinte tremble encore sous les chants des locaux. De longues minutes, les joueurs restent sur la pelouse, face à l’impressionnant virage qui chante, saute comme un seul homme. Personne n'a quitté le stade, et tout le monde suit. Sauf le parcage marseillais, et le bloc attenant. Il vient d’être vidé par les forces de l’ordre, après quelques échanges de projectiles et de pétards. Les seuls incidents d’une journée annoncée explosive, mais qui s’est révélée exemplaire. Sur les bords du Main, les Marseillais ont vécu un déplacement européen réussi sur tous les plans, sauf le sportif.A défaut d’engins pyrotechniques et autres instruments interdits dans les stades, c’est d’abord de patience dont ont dû s’armer les supporters marseillais. Venus en bus pour la plupart - de Marseille ou d’ailleurs -, ils ont tous eu le droit à un premier comité d’accueil aux frontières., souffle Alexy, parti de Bar-sur-Aube le matin même avec la section Champagne des Yankee. Bloqué 1h30, son bus fait partie des chanceux, assure le Nancéien d’origine :Et si l’heure est toujours à l’attente, celle sur la place du Römerberg est plus agréable., savoure Bilou, venu de Saint-Dizier.Il faut dire que les autorités allemandes ont mis les petits plats dans les grands. À l’aller, les supporters de l’Eintracht avaient été regroupés sur l’inhospitalière place de la Joliette, vidée de ses terrasses, à Marseille. À Francfort, les Phocéens ont eu le droit à la place la plus touristique de la ville, à ses parasols et ses litres de bière. Une autre façon de recevoir, même si l’escorte policière veille, avec 2 000 forces de l’ordre pour... 2 000 supporters. La grande différence : un dialogue permanent, dans un français parfait, avec les visiteurs, notamment via des messages diffusés par haut-parleurs. Et aucun sentiment de nasse, ni de défiance. À la descente des bus, la police allemande a minutieusement fouillé chaque supporter pendant deux bonnes heures. Le prix à payer pour une liberté relative, mais appréciable, sur une place restée ouverte à toutes et tous. Y compris les touristes, comme John, un Américain un peu interloqué par le spectacle :Vers 17h30, avec un léger retard dû à l’attente des derniers bus retenus aux frontières, le cortège marseillais s’élance à travers la capitale financière de l’Europe. Direction la gare de Francfort, via la Münchener Straße, qui évoque de bons souvenirs aux plus anciens. Au pied de la banque centrale européenne, ils entonnent d’ailleurs le chant sur le sacre de 1993. Surveillé par un drone, des caméras policières, la garde montée, plusieurs véhicules et des dizaines de CRS, le défilé marseillais déambule une heure au cœur de la ville. Les chants s’enchaînent, les consignes policières aussi dans les mégaphones, notamment pour rappeler l’interdiction des fumigènes. Et malgré ceux qui sont allumés, à aucun moment la police n’entre dans le rapport de force et le défi. Seul instant de tension : le passage devant plusieurs bars de supporters de l’Eintracht, à l’approche de la gare. Quelques Allemands cherchent la confrontation, reçoivent des bouteilles en plastique. Les CRS les contiennent dans les troquets. Et les milliers de Marseillais s’engouffrent dans la Hauptbahnhof.Descendu des trains spécialement affrétés, le cortège parade rapidement sur le parvis du Deutsche Bank Park, rougissant à la nuit tombée, et s’engouffre dans le parcage. Autour, les Aigles arborent fièrement le dress code du jour : tenue noire, écharpe blanche et noire. Nouvelle démonstration de la discipline germanique. À l'intérieur, l’hymne du club retentit, les tribunes se parent de noir et blanc, et la composition de l’Eintracht est donné sur la musique d’entrée des Chicago Bulls. Après la démonstration de force organisationnelle dans les rues, place à celle dans les tribunes. Qu'on se le dise : la réputation du public de l’Eintracht n’est pas surfaite, loin de là. Quand le kop se tait, c’est pour laisser les autres tribunes lui répondre. Même le but de Guendouzi ne parvient pas à imposer un silence de plus de dix secondes. Dans ce contexte, les Marseillais réussissent l’exploit de se faire entendre, mais difficile d’exister face à 46 000 Allemands survoltés. Le scénario du match n’aide pas. Pas plus que la diffusion dude Van Halen à la pause. Frustrés sur le terrain, les Marseillais s’inclinent les armes à la main en tribunes. Lourd de regrets, et même sans les contrôles aux frontières, le retour risque d’être encore plus long.