Mais d'où viennent les blessures musculaires de l'OL ?

Excédé par les nombreuses blessures musculaires aux ischio-jambiers qui touchent son effectif, Rudi Garcia a pointé du doigt Sylvinho et mis en cause les méthodes employées par son prédécesseur. Sauf que l'explication est un peu plus complexe, en réalité. Et que s'il est sans doute dans le vrai, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais agit avant tout de la sorte pour se protéger. Car placer la faute sur l'autre afin de masquer de mauvais résultats ou cacher ses propres responsabilités constitue un grand classique.

Nîmes Lyon Ligue 1

Youssouf Kone doit céder sa place à Kenny Tete. @orafa2 prend le couloir gauche. #OLLOSC pic.twitter.com/irCRGVce10 — Olympique lyonnais (@OL) December 3, 2019

Des résultats pourris ? Une excuse, pour Rudi

Préparer le présent en regardant le passé, pour l'avenir

Quel avocat pour les staffs médicaux ?

Par Florian Manceau

Propos recueillis par FM, sauf ceux de RG

25minute, au Groupama Stadium. Alors que l'Olympique lyonnais accueille Lille pour le compte de la seizième journée de Ligue 1 ce mardi, Rudi Garcia bout intérieurement. Déjà privé de nombreux éléments, le Français doit faire sortir Youssouf Koné pour pépin physique. Certes, le Malien s'est tordu la cheville à la suite d'un duel avec Renato Sanches. Mais l'entraîneur s'en moque : pour lui, le responsable de l'infirmerie pleine s'appelle Sylvinho., reprochait en effet le coach en conférence de presse, quelques jours auparavant.» Anormal, c'est clair. Mais pour le reste, est-il dans le vrai ?En gros, Garcia considère que l'OL n'a pas assez transpiré sous les ordres de Sylvinho cet été. Chose que ne démentent absolument pas les joueurs, et qui s'avère possible pour les experts. «, commence Axel Mongodin, kinésithérapeute exerçant dans un cabinet de sport à Rennes et ancien du Stade lavallois.Rudi Garcia parle d'un «» et a décidé de faire des séances «» pour s'habituer aux répétitions d'efforts et de grandes courses du week-end, alors que les Rhodaniens étaient «» sous le Brésilien. Pas bête, selon le kiné breton : «Seulement, Garcia ne devrait pas en demander trop non plus à ses poulains. «, prévient Axel Mongodin.» En d'autres termes, l'ancien de Marseille ou de la Roma a pu tirer sur la ficelle avec excès. Si le jeu qu'il met en place réclame davantage de sprints et que les ischios sont sur-utilisés, s'il a opté pour une charge d'entraînement surpuissante avec un renforcement agressif soudain plutôt que ciblé, alors la finalité est la même que lorsqu'on réalise une série de cent pompes d'un coup après avoir squatté le canapé non-stop pendant six mois : le risque de casse est probable.» , ajoute le spécialiste. Là réside le fond du problème : lorsqu'un nouvel entraîneur se pointe, il débarque bien souvent avec ses propres méthodes dans ses valises sans les remettre en question et sans prendre en compte la façon de travailler des joueurs déjà présents. Axel, encore : «Trouver un coupable, oui. Dans le monde du football, la traque constitue même un réflexe. Le staff technique qui met la faute sur le staff médical, cracher sur quelqu'un pour se protéger de mauvais résultats ? Un scénario systématique qui se reproduit inlassablement, et depuis belle lurette. «, avance d'ailleurs Antoine Albert, ancien masseur-kinésithérapeute d'Angers.Et de reprendre : «» Une des seules défenses possibles des accusés, pourtant sous l'autorité sportive des dirigeants et malheureusement parfois contraints d'oublier leurs connaissances pour éviter les menaces contractuelles. N'est-ce pas, procureur Garcia ?