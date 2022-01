L'OL plie les Verts avec froideur

Un penalty de Moussa Dembélé en première période a suffi aux Lyonnais pour remporter à domicile un derby fade (1-0), contre une lanterne rouge stéphanoise qui continue de sombrer semaine après semaine.

Un seul tir cadré stéphanois

OL (3-4-2-1) : Lopes - Da Silva, T. Mendes, Lukeba - Dubois (c) (Gusto, 45e+1), Guimarães, Caqueret, Henrique - Paquetá (Cherki, 80e), Aouar (Shaqiri, 80e) - Dembélé (Kadewere, 62e). Entraîneur : Peter Bosz.



ASSE (5-4-1) : Bernardoni - Maçon (Krasso, 64e), Bakayoko, Kolodziejczak (c), Nadé, G. Silva - Aouchiche (B. Sako, 46e), Camara, Gourna-Douath (Thioub, 64e), Youssouf (Moueffek, 76e) - Nordin (Dieye, 76e). Entraîneur : Pascal Dupraz.



Cela avait beau être un derby, le 124OL-ASSE de l'histoire était le premier depuis des lustres où l'on voyait s'affronter deux pensionnaires de la deuxième partie de tableau de Ligue 1. Alors même si cette rencontre n'est jamais comme les autres, elle a finalement été assez banale et du genre rapidement oubliable : une logique respectée, un spectacle tout relatif et un maigre penalty pour égayer ce vendredi soir. Alors que l'OL s'ouvre une série positive pour la première fois depuis septembre, les Expendables stéphanois ont encore du boulot pour enrayer la terrible spirale de la lanterne rouge (septième revers de rang en championnat) et retrouver une ligne de flottaison qui pourrait un peu plus s'éloigner ce week-end.Après treize minutes de maîtrise lyonnaise (avec Thiago Mendes ressorti du placard et placé au cœur d'une défense à trois), mais aussi de football crispé, un lancement excentré de Léo Dubois pour Moussa Dembélé a permis à l'avant-centre de piéger son défenseur avec brio et malice : non pas le puceau Abdoulaye Bakayoko, dont c'était tout simplement la première en Ligue 1, mais bien Timothée Kolodziejczak, à contretemps sur cette action et permettant à l'ancien du Celtic de faire parler la poudre depuis les onze mètres. Une tentative de Léo Dubois hors cadre (16) et une situation pour Houssem Aouar gérée par Paul Bernardoni (38) ont animé la suite du premier acte, avant que Mahdi Camara n'ait la balle d'égalisation au bout du crâne après une galette de Zaydou Youssouf, pour trouver Anthony Lopes sur le seul tir stéphanois du premier acte, et la seule tentative verte cadrée de la rencontre (42).Une commotion cérébrale pour Dubois, une mi-temps et une entrée du revenant Bakary Sako plus tard, l'ASSE a nettement relevé la tête, mais l'OL n'a pas été loin de faire le break grâce au duo Lucas Paquetá-Aouar (56). Le sursaut des Verts n'a pas duré longtemps et Tino Kadewere a lui aussi eu une balle de 2-0, mais a manqué de tranchant face au costaud Paul Bernardoni (74) puis à l'entrée du dernier quart d'heure, alors que Sainté se découvrait, Aouar et Paquetá ont mal négocié un contre en or (78). Malgré la deuxième période de meilleur acabit pour les hommes de Pascal Dupraz, il n'y aura pas de miracle. Et donc toujours pas de sortie du tunnel.