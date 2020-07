Un OL sans réalisme se fait battre par les Rangers

11

Tătăruşanu - Rafael, Marcelo, Andersen, Bard - Lucas, Caqueret - Traoré, Cherki, Reine-Adélaïde - Toko Ekambi. Entraîneur : Garcia.



McLaughlin - Tavernier, Goldson, Edmundson, Barišić - Davis, Jack, Aribo - Kent, Morelos, Hagi. Entraîneur : Gerrard.

Pas franchement convaincant, cet Olympique lyonnais.Alors si, en plus, il donne des buts à son adversaire... C'est ce qu'il s'est passé contre les Glasgow Rangers en amical lors du trophée Veolia, auquel participent également Nice et le Celtic. Après s'être procuré la première occasion par Cherki, les Français ont en effet offert l'ouverture du score aux Écossais : sous la pression d'Hagi, Marcelo a trompé son gardien Tătăruşanu sur un centre de Kent. Cinq minutes plus tard, le même Hagi a signé le break sur une volée déviée par... Marcelo.Pourtant, ce sont bien les Gones qui ont dominé avant la pause. Lucas et Cherki (encore) ont ainsi manqué de précision, alors que Kent a été expulsé pour avoir adressé une petite gifle à Marcelo en guise de remerciements. En deuxième période, chaque entraîneur a procédé à une large revue d'effectif, et l'OL n'a toujours pas réussi à trouver la faille malgré Tete ou Traoré. Pas plus de réussite du côté d'Aouar, ni chez Depay. À l'autre bout du terrain, Koné a évité la raclée devant Kamara, et Jones a raté le troisième pion de quelques centimètres, tandis que les visiteurs ont terminé à neuf en raison d'une blessure.Ce n'est pas avec ce réalisme que la Juventus va trembler...