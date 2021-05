Lyon déroule contre Lorient

Si les Merlus ont tenu une mi-temps, l'Olympique lyonnais les a logiquement fracassés après la pause pour s'emparer des trois points et continuer à croire à la Ligue des champions. De son côté, Lorient voit la zone rouge se rapprocher dangereusement.

Memphis, Depayche-toi de revenir !

Un seul but vous plante, et tout est dépeuplé

Lyon (4-2-3-1 ) : Lopes – Dubois (Gusto, 91e), Diomandé, De Sciglio, Cornet – Guimarães, Aouar (Mendes, 60e) – Toko Ekambi (Soumaré, 90e), Paquetá (Keita, 85e), Cherki – Kadewere (Slimani, 46e). Entraîneur : Garcia.



Lorient (5-3-2) : Nardi – Hergault (Laurienté, 64e), Chalobah, Gravillon, Morel, Le Goff – Abergel, Lemoine (Monconduit, 73e), Le Fée (Diarra, 78e) – Wissa (Grbić, 72e), Moffi (Hamel, 71e). Entraîneur : Pélissier.

Par Florian Manceau

C'est une course où il s'agit d'être rapide, mais dans laquelle il faut également s'armer parfois de patience. Dans ce sprint final mettant aux prises quatre concurrents, qu'on parle de titre ou de Ligue des champions, l'endurance ne constitue pas une qualité facultative. Voilà pourquoi l'Olympique lyonnais a bien fait, ce samedi, de ne pas s'énerver alors qu'il ne trouvait pas la faille après 50 minutes de jeu. Déterminé, l'OL a tout simplement attendu le second acte pour qu'un de ses assauts soit enfin le bon face à un Lorient qui n'a pas démérité en première période lors de cette 36journée de Ligue 1. Résultat : les Rhodaniens, plus expérimentés et plus talentueux, ont finalement pulvérisé les Merlus pour s'accrocher à leur espoir de C1 pendant que leurs adversaires voient la zone rouge se rapprocher.Dès les premières secondes, un petit gars montre qu'il a très envie de jouer la Ligue des champions la saison prochaine : Rayan Cherki, titularisé d'entrée et premier homme de l'après-midi à se mettre en évidence avec une reprise hors cadre. Peu après, c'est Toko Ekambi qui n'est pas loin d'ouvrir le score et qui loupe la cible. Lorient réagit par l'intermédiaire de Le Fée, mais Lopes s'interpose et la domination lyonnaise reprend vie. Avec une tentative imprécise d'Aouar, un nouvel essai de Toko Ekambi stoppé par Nardi et surtout un double arrêt du gardien devant Kadewere. À la pause, le constat est clair : même s'il parvient à se faire dangereux (neuf tirs à quatre) ou s'il monopolise la balle (60% de possession), l'OL ressent le poids de ses absences (celle de Depay, notamment) et ne parvient pas à bouger le solide bloc des Merlus. Des Merlus qui ne sont pas venus en victimes expiatoires, loin s'en faut.Car pour les Bretons, les points sont synonymes de survie dans cette excitante Ligue 1. Surtout depuis la victoire, un peu plus tôt, de Nantais revenus à une toute petite unité. Pas question de se laisser marcher sur les pieds, donc. Sauf que... Les Lyonnais, concentrés, reprennent la deuxième période par le bon bout. Si bien qu'après une nouvelle occasion gâchée, Aouar élimine enrhume Gravillon d'un coup du sombrero pour tromper enfin Nardi. 1-0 puis presque 2-0, Guimarães loupant le break à cause d'une parade du portier. Malmené, Lorient galère alors à sortir de son temps faible... et n'en sortira d'ailleurs jamais. La preuve, avec des pions coup sur coup de Paquetá (jolie tête, sur un bon boulot de Toko Ekambi) et de Guimarães (doublé : une réalisation sur un penalty tiré deux fois et provoqué par le Brésilien lui-même, une autre suite à un une-deux avec Slimani). En un peu plus de vingt minutes, l'OL vient donc d'exploser son invité du week-end. Lequel sauve tout de même l'honneur, grâce à Monconduit. Insuffisant pour les Merlus, qui vont devoir s'accrocher pour éviter les trois dernières places du classement pendant que les Gones s'invitent dans les trois premières (en attendant le match de Monaco, à Reims). Chacun sa mission.