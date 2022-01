L'OM signe Cédric Bakambu

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

D'habitude, les joueurs africains partent pendant la CAN . À l'OM, ils arrivent.L’Olympique de Marseille annonce l’arrivée de l’international congolais Cédric Bakambu, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure en Chine. L’attaquant signe pour un contrat de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2024. Il portera le numéro 13. La conférence de presse de présentation aura lieu vendredi, à 13h15. Âgé de 30 ans, il avait résilié son contrat avec le Beijing Guoan à la fin de l'année dernière, après presque quatre ans en Chine (58 buts en 87 matchs de championnat et un titre de meilleur buteur en 2020).Une inconnue de taille tout de même pour le clan marseillais : sa condition physique. Il n’a plus joué depuis août dernier, et s’est entraîné jusqu’alors quotidiennement chez lui à Vitry-sur-Seine (94 ). L’ex-joueur de Sochaux, Bursaspor et Villarreal arrive pour combler notamment le départ à la Coupe d'Afrique des nations 2021 de Bamba Dieng et amener de la concurrence à l’autre buteur phocéen Arkadiusz Milik, dont l'avenir est encore incertain. Il ne devrait pas être le dernier mouvement du mercato marseillais.On attend juste la photo avec Titi pour être vraiment sûr.