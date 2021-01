Marseille sombre à Monaco

Devant au score à la mi-temps, l'Olympique de Marseille s'est fait retourner comme une crêpe par l'AS Monaco au stade Louis-II (3-1). Il s'agit de la troisième défaite consécutive pour les Phocéens, alors que l'ASM s'approche encore du podium de Ligue 1.

110

NR7 en mode CR7

Le tsar Golovin

Monaco (4-4-2) : Lecomte - Sidibé, Maripán, Badiashile, Henrique - Tchouaméni, Fofana, Diop (Diatta, 67e), Aguilar (Golovin, 46e) - Volland (Pellegri, 90e), Ben Yedder (Jovetić, 78e). Entraîneur : Niko Kovač.



Marseille (3-4-3) : Mandanda - Álvaro, Ćaleta-Car, Balerdi - Lirola, Gueye, Cuisance (Khaoui, 76e), Sakai - Thauvin (Germain, 67e), Benedetto (Milik, 59e), Radonjić (Payet, 67e). Entraîneur : André Villas-Boas.

C’est une phrase que chaque speaker des clubs de Ligue 1 répète avant chaque rencontre :En revanche, pour vérifier s’il y a corner ou sortie de but, la VAR ne peut être utilisée. Et ça, l’Olympique de Marseille l’a appris à ses dépens. Alors que Wissam Ben Yedder - pressé par Valère Germain - envoie le cuir en sortie de but, l’arbitre signale un corner. Corner qui permet à Monaco de prendre l'avantage, sur un but d’Aurélien Tchouaméni. Nouvelle preuve, s’il en fallait une, que la VAR peut être rangée aux oubliettes. Pas Monaco, en revanche, qui a renversé l'OM pour s'approcher du podium et administrer aux Phocéens une troisième défaite consécutive.En avant-match, André Villas-Boas a évoqué la possibilité d’évoluer avec une défense à trois. Et si la compo de départ semble aller dans ce sens, c’est finalement en 4-3-3 avec Leonardi Balerdi en sentinelle que l’OM débarque à Monaco. Une tactique payante, puisque les Marseillais dominent le début de rencontre avec une idée en tête : jouer dans le dos de la défense monégasque. C’est ainsi que Duje Ćaleta-Car envoie une ogive vers l’avant pour un Nemanja Radonjić profitant de l’absence de Djibril Sidibé et de la lenteur de Guillermo Maripán pour traverser toute la moitié de terrain, et battre Benjamin Lecomte. En face, Monaco tente de passer sur les ailes. Mais la défense marseillaise repousse tous les assauts, avec de gros coups de casques. Et quand une faille semble se dessiner, Steve Mandanda est à la parade sur une belle frappe de Sofiane Diop (28) ou sur un tir mollasson en pivot de Kevin Volland (40).Est-ce l’entrée en jeu d’Aleksandr Golovin, ou le discours musclé de Niko Kovač ? Probablement un peu des deux, mais une chose est sûre : les Monégasques ne sont pas rentrés des vestiaires avec le même visage. Cela se traduit très vite au tableau d’affichage avec le milieu russe qui, cette fois-ci, offre une passe décisive sur son premier ballon à destination du crâne solide de Guillermo Maripán. Touché, l’OM ne passe pas loin de couler, mais Steve Mandanda est impérial devant Ben Yedder (48) tandis que Tchouaméni manque le cadre sur son coup de boule à bout portant (49). Voyant son équipe au bord de l’agonie, André Villas-Boas décide de changer sa ligne offensive et lancer Arkadiusz Milik sur le pré. Pas de quoi perturber le pied droit de Golovin, qui envoie un nouvel amour de corner sur la tête de Tchouaméni. L’OM ne s’en relèvera pas, elle qui encaisse même un troisième but sur un coup franc surpuissant de Jovetić. Avec cette victoire, l’AS Monaco enchaîne un quatrième succès consécutif en Ligue 1 et recolle au trio de tête, pendant que l’Olympique de Marseille s’incline pour la troisième fois consécutive et voit le podium s’éloigner. Trajectoire contraire, et pas seulement à cause de la VAR.