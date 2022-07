L’OM se débarrasse de Nemanja Radonjić, envoyé au Torino

HMO

Nemanja Radonjić ne remettra plus les pieds à Marseille. À moins que...L’ailier serbe Nemanja Radonjić - arrivé à l'OM à l’été 2018 pour douze millions d’euros en provenance de l’Étoile rouge de Belgrade - part au Torino, en prêt avec une obligation d’achat (sous certaines conditions) estimée entre deux et trois millions d’euros. Prêté depuis février 2021 (au Hertha Berlin, puis à Benfica), NR7 ne restera sans doute pas dans la mémoire des supporters marseillais, n'ayant jamais vraiment réussi à performer sur la durée et s'imposer en Provence (63 rencontres, 8 pions et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, en plus de deux ans et demi sous les couleurs olympiennes).Il a pourtant le droit à ses trois lignes de remerciement sur le site de l'OM, au même titre que... Steve Mandanda . De son côté, Pablo Longoria continue son opération dégraissage.Encore un petit effort et il n’y aura plus aucun joueur de l’ère Jacques-Henri Eyraud.