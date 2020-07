L'OM s'incline en amical

2

19' Ramirez profite de la perte de balle de Chabrolle et ouvre le score ! ⚽️ #FCDOM pic.twitter.com/vcL4ywTqw3 — Canal Football Club (@CanalFootClub) July 25, 2020

Dunajská Streda (4-1-2-1-2) : Jedlička - Blackman, Müller, Kružliak, Davis - Njie - Friede, Fabry - Kalmar - Ramírez, Divković. Entraîneur : Storck.



Marseille (4-3-3) : Mandanda – Sarr, Álvaro, Ćaleta-Car, Amavi – Sanson, Gueye, Chabrolle – Germain, Aké, Payet. Entraîneur : Villas-Boas.

Peut (largement) mieux faire, même s'il ne s'agit que d'un match amical.Opposé au Dunajská Streda, l'Olympique de Marseille s'est incliné ce samedi après avoir complètement raté sa première période. Avant la pause, Ramírez a en effet ouvert le score d'une puissante frappe croisée sur un service de Kalmar qui s'est ensuite mué en buteur grâce à un coup de canon en pleine lucarne. Et encore, le score aurait pu être plus lourd si Mandanda n'avait pas sorti la tête de Divković.Du coup, l'OM a drastiquement modifié sa formation pour le second acte et a enfin réagi : venu aider ses partenaires offensifs, Álvaro a obtenu un penalty (suite à une main de Kružliak) que Thauvin a transformé. Suffisant pour croire au nul, mais pas pour égaliser. Car Benedetto (tir et tête non-cadrés), Strootman (tentative du milieu de terrain) ou Thauvin (coup franc détourné par Jedlička) ont manqué de précision dans le dernier geste. Comme Radonjić, un autre des Phocéens à avoir été mis en échec par le gardien adverse.Au moins, le visage a changé... et Leonardo Balerdi a été testé.