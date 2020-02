Benedetto abat Nîmes

Grâce à un triplé de Darío Benedetto, l'Olympique de Marseille a dominé Nîmes pour renforcer sa place de dauphin du Paris Saint-Germain. Face à ce réalisme, les Crocodiles n'ont pas tenu la distance malgré leur ouverture du score précoce et restent barragistes.

2

Quand Álvaro rime avec Benedetto

Trois unités pour mieux régner, grâce à la fouine

Nîmes (4-2-3-1) : Bernardoni - Ripart, Landre, Martinez, Paquiez - Fomba (Deaux, 71e), Sarr - Ferhat, Benrahou, Philippoteaux (Koné, 70e) - Roux. Entraîneur : Blaquart.



Marseille (4-3-3) : Mandanda - Sarr, Álvaro, Ćaleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Germain, Benedetto (Lopez, 92e), Payet (Aké, 88e). Entraîneur : Villas-Boas.

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il paraît qu'il n'est pas en forme. Il paraît que c'est une petite arnaque. Il paraît même qu'il a déjà loupé son passage à l'Olympique de Marseille, en recherche d'un nouveau numéro neuf pour la saison prochaine selon les rumeurs. Mais si Darío Benedetto, lui-même conscient que son niveau de jeu décevant depuis son arrivée en France cet été ne peut faire l'unanimité dans un sens comme dans l'autre, avait tout simplement besoin de pression pour répondre aux promesses et aux millions placés en lui ?C'est, en tout cas, la relative impression qu'il a donnée ce vendredi soir pour l'ouverture de la 27journée de Ligue 1. Car sur la pelouse de Nîmes, l'attaquant pointé du doigt depuis quelques semaines n'a eu besoin que d'une heure pour renverser d'un triplé vengeur l'adversaire qui menait et faire gagner son club. Lequel, deuxième au classement avec onze points d'avance sur le Stade rennais, le remercie grandement. De leur côté, les Crocodiles peuvent rager que le buteur se soit réveillé contre eux puisqu'ils ne bougeront pas de la 18position à la fin du week-end alors qu'ils ont ouvert le score très tôt.Cette ouverture du score est signée Ferhat, à l’affût d'une tentative de Roux repoussée par Mandanda. Sans attendre, Benedetto réplique du plat du pied sur un service de Sarr. Vient alors une (petite) période de domination phocéenne, avant une séquence nîmoise que seul Álvaro semble capable de calmer. Devant la doublette Paquiez-Philippoteaux, par exemple.Sur corner, Germain répond timidement avec une tête hors-cadre. Et finalement, c'est le renard Benedetto qui profite d'une passe décisive de l'inévitable Payet pour faire passer l'OM devant. La VAR a beau s'en mêler, l'Argentin n'est pas hors-jeu. Dixième réalisation en Ligue 1 validée, donc, pour lui et sévère sanction pour des locaux plutôt dynamiques qui rentrent aux vestiaires un poil dégoûtés.L'amertume des Crocos, qui ont davantage tiré que leurs ennemis du jour, paraît somme toute logique : réaliste, Marseille a planté sur ses deux seules frappes cadrées face à une équipe qui vient d'enchaîner trois succès consécutifs devant son public en championnat. Reste que l'OM de Villas-Boas connaît la définition du mot cohérence, qu'il sait très bien associer au terme pragmatisme. En d'autres termes, les Phocéens ont un plan pour s'imposer et s'y tiennent. Le début de deuxième mi-temps ne dit pas autre chose, les visiteurs se montrant sereins sans essayer d'emballer une rencontre qu'ils contrôlent en apparence.En apparence, seulement. Parce que Landre (ciseau, stoppé par Mandanda), Koné (poteau), Ripart, Ferhat ou Sarr ne sont pas si loin que ça - à quelques centimètres, en fait - de remettre Nîmes à hauteur même si le gardien international est encore sur le coup. En face, son homonyme se distingue par un horrible contrôle digne de provoquer un arrêt cardiaque à Pirlo. Pendant ce temps-là, les secondes s'écoulent et le dauphin du Paris Saint-Germain tient ses trois points. Il s'en empare même définitivement quand, après une parade de Bernardoni devant Rongier, Benedetto trompe le portier d'une demi-volée au bout d'un coup franc de Payet. N'en déplaise à Deaux, auteur d'une réduction du score anecdotique sur corner. Un triplé, oui, qui signifie plus que trois simples unités.