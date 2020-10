Marseille arrache un point à Lyon

Les soirées se suivent et se ressemblent pour l’OM, qui vient de concéder son troisième 1-1 consécutif. Cette fois, c’est sur la pelouse de Lyon que les Marseillais ont péniblement gratté un point après une heure et demie de souffrance. En supériorité numérique pendant plus d’une heure et aussi dominateurs qu’imprécis, les Lyonnais peuvent s’en vouloir. Pas en forme olympique, les deux clubs se partagent les points et s’enfoncent dans une petite crise.



Docteur Dimitri, Mister Payet

Un Lyon qui ronronne

Lyon (4-3-3) : Lopes - Dubois, Marcelo (Diomandé, 85e), Denayer, Bard - Mendes, Caqueret (Guimarães, 68e), Aouar - Toko-Ekambi (Cherki, 85e), Cornet (Depay, 68e), Kadewere (Dembélé, 77e). Entraîneur : Rudi Garcia.



Marseille (4-3-3) : Mandanda - Amavi, Ćaleta-Car, Álvaro, Sakai - Kamara (Gueye, 60e), Sanson, Rongier - Payet, Benedetto (Radonjić, 60e), Thauvin (Lopez, 74e). Entraîneur : André Villas-Boas.

Par Adrien Hémard

Rapidement réduit à dix après l’expulsion de Dimitri Payet, quelques secondes après son ouverture du score, les Marseillais ont passé une soirée compliquée sur la pelouse de Lyon. En face, l’OL, dominateur d’entrée, avait pourtant vite égalisé sur un penalty d'Aouar... Avant de se casser les dents sur un bloc marseillais plus solide défensivement qu’inspiré offensivement. Bien aidé par l'imprécision lyonnaise et par un Steve Mandanda égal à lui-même, Marseille a de nouveau provoqué un miracle après les nuls contre Lille et Metz au Vélodrome. À défaut de talent et d'envie, l'OM a fait preuve de mental. Lyon, de maladresse. Mais personne n'a convaincu, c'est peu de le dire.Devant 1000 personnes, et dans une ambiance forcément terne malgré le son et lumière du formidable outil de l’OL, cette centième opposition entre Lyon et l’OM en L1 démarre sur les chapeaux de roues. La faute aux Lyonnais, qui asphyxient Marseille d’entrée avec un pressing agressif dans le camp phocéen. Il ne manque que la précision à l’OL, finalement surpris sur la première opportunité marseillaise. Sur un contre, Florian Thauvin enrhume le jeune Melvin Bard avant de décaler Payet à l’entrée de la surface. Un Zumba café plus tard, le numéro 10 marseillais trompe Anthony Lopes d’un petit enroulé du droit. Enfin un but dans le jeu, pour l’OM. Qui signe, surtout, le casse du siècle.Mais il y a une justice dans ce pays, et Payet en paye le prix. Dans la foulée de son but, le twittos du Vieux-Port est coupable d’une vilaine semelle sur le tibia de Léo Dubois. Après un recours à la VAR efficace, Stéphanie Frappart expulse logiquement Payet. Quelques instants plus tard, l’arbitre alourdit la peine en pointant le point de penalty sans hésiter après une faute d’Álvaro sur Melvin Bard. Peu évidente à vitesse réelle, et pourtant incontestable. Reparti pour un an dans le Rhône, Houssem Aouar applique la sentence malgré le bout des gants de Mandanda. Le mur marseillais tient ensuite la baraque face à Thiago Mendes (29), avant d’être sauvé par la VAR sur un but de Kadewere à la suite d'une frappe de Toko-Ekambi (hors jeu) miraculeusement détournée sur le poteau (42). Dans les arrêts de jeu, une sortie kamikaze d’Anthony Lopes sur Álvaro envenime le retour au vestiaire. Mais sans nouvel appel à la VAR, malgré l’objection de Villas-Boas.Réorganisée par AVB à la pause, la bande marseillaise fait le dos rond devant son but et peut compter sur l’imprécision de Kadewere. Qui rate une première tête (48), puis une deuxième (56), tout en réglant peu à peu la mire. À l’heure de jeu, c’est Maxence Caqueret qui prend trop le temps de s’appliquer seul dans la surface, laissant la défense marseillaise le contrer. Impérial dans ses cages, Mandanda n’est pas non plus surpris par un centre-tir vicieux de Bard au premier poteau (64). Solide aux abords de sa surface, l’OM se montre dangereux grâce... à Thiago Mendes. Le Brésilien de l’OL frôle en effet le contre-son-camp sur un centre en retrait de Thauvin, mais Bruno Guimarães traîne sur la ligne de but (71).Dans la foulée, Flotov quitte la pelouse et les dernières ambitions offensives de l’OM avec puisqu'il est remplacé par Lopez, laissant Radonjić seul maître de l’attaque marseillaise. Pas en veine, l’OL se voit refuser un nouveau but, Stéphanie Frappart jugeant Aouar fautif sur Mandanda (75). C’est ensuite le poteau qui renvoie la tentative de Thiago Mendes après un loupéde Dembélé seul face au but vide (78). En confiance, l'OM finit mieux la rencontre et se met même à rêver des trois points sur une frappe déviée de Rongier (88). Fausse alerte. Finalement, Lyonnais et Marseillais se quittent bons ennemis., avait prophétisé André Villas-Boas, avant le coup d’envoi. Raté. Les deux (olym)piquent leur crise.