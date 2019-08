L'Olympiakos se balade, Hoarau sauve les meubles

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un penalty de Bruno Petkovic pour plomber d'entrée les visiteurs, avant que Mislav Oršić marque lui dans le jeu après un long dégagement de son portier Dominik Livaković (28) : lesd'Alexander Søderlund ont vécu une entame compliquée en Croatie face à un adversaire chirurgical. En deuxième mi-temps, malgré une barre de Samuel Adegbenro, les Norvégiens n'ont pas réussi à remonter la pente et s'inclinent donc 2-0. Bonne opération pour le Dinamo, assurément.Un Young Boys-Étoile Rouge sans trace de Guillaume Hoarau d'un côté et de Milan Pavkov de l'autre au coup d'envoi vaut-il vraiment le coup ? L'Ivoirien Roger Assalé veut que la réponse tende vers l'affirmative en trouvant la faille pour les Suisses dès la septième minute, sur une déviation de Jean-Pierre Nsamé. Réponse onze minutes plus tard pour les visiteurs avec une tête lobée sur corner signée Miloš Degenek (aucun lien avec François Damiens), puis en tout début de deuxième acte par Mateo García (46). Incertain avant la partie, Guillaume Hoarau sort finalement du banc (73) et égalise trois minutes plus tard en ouvrant son pied sur un penalty obtenu par Moumi Ngamaleu (76). Ouf !Mathieu Valbuena vs. Rémy Cabella : sur le papier, l'affiche était séduisante, avec une double opposition qui conditionnera la saison des deux Français ayant tenté l'aventure - grecque pour l'un, russe pour l'autre - cet été. En première, les copains de Valbu, décisif et épanoui depuis son arrivée, s'offrent d'abord quelques frissons, Cabella doit céder sa place à la 25en grimaçant (le genou a tourné) et Miguel Ángel Guerrero enroule parfaitement à la demi-heure de jeu pour caresser le poteau et faire trembler les filets. La suite appartient à Lazar Ranđelović : entré à la 76, l'ailier frappe deux fois en quelques minutes (78sur un nouveau caviar de Petit Vélo et 85). Une dernière sucrerie du très bon Daniel Podence pour le 4-0 (89) et voilà l'Olympiakos avec un pied et quatre orteils en phase de poules.