L'Olympiakos bat le Pana et creuse l'écart

Olympiakos (4-3-3) : Sá - Dräger, Semedo, Cissé, Rafinha - M'Vila, Bouchalákis, Camara - Ranđelović, Fortoúnis, Masoúras. Entraîneur : Martins.



Panathinaïkós (4-4-1-1) : Dióudis - Schenkeveld, Sánchez, Poungouras, Zagaritis - Juankar, Chatziyiovánis, Kourbelis, Maurício - Macheda - Carlitos. Entraîneur : Bölöni.

Pas de Valbuena, et alors ?Sans son Français, l'Olympiakos a tout de même battu son éternel rival pour le compte de la neuvième journée du championnat grec. Défait sur la plus courte des marges, le Panathinaïkós compte désormais dix points de retard sur son ennemi alors qu'il a disputé deux matchs de plus. De son côté, son adversaire conforte sa position de leader (six unités d'avance sur l'Áris Salonique, qui a une rencontre supplémentaire à jouer).Le seul but de la rencontre est intervenu à la 21minute, lorsque Fortoúnis, au rebond à la suite d'un arrêt de Dióudis, a envoyé un missile dans les cages du portier. Pas immérité, puisque le premier du classement a eu la possession de balle (57% du temps) et a davantage frappé au but (sans, toutefois, dominer à 100%).Place à Manchester City ce mercredi, maintenant !