L'Olympiakos, le Dinamo Zagreb et l'Étoile rouge finissent le boulot

Au moment où Akintola ouvre le score pour Rosenborg, l'équation est simple : encore deux pions et les Norvégiens retrouvent la Ligue des champions, qu'ils n'ont plus disputée depuis douze ans. Oui, mais c'était compter sans cette minasse de Gojak à vingt minutes du terme qui enterre définitivement les espoirs des joueurs d'Eirik Horneland. C'est bien le Dinamo qui obtient le ticket d'or pour la plus grande compétition européenne.Dans un Marakana en fusion, protégé par un tank à l'extérieur , le coup de casque de Vukanović (59) fait exploser l'enceinte serbe et oblige d'entrée les coéquipiers d'Hoarau à marquer deux fois pour arracher la qualif'. Alors, lorsque à dix minutes de la fin, Ben Nabouhane détourne une tentative de Janko dans ses propres filets, la tension s'installe dans la tête des Serbes. Qui, malgré cinq minutes de temps additionnel et une grosse domination des Young Boys, tiennent le coup et retrouvent la phase de poules eux-aussi.Après leur large succès à l'aller au Pirée, l'Olympiakos a terminé le travail grâce à son duo 100% francophone : Mathieu Valbuena-Youssef El-Arabi. Après l'ouverture précoce des locaux par Utkin (10), le duo s'est chargé de marquer à deux reprises pour définitivement envoyer la formation grecque en phase de poules. C'est d'abord sur un centre de Petit Vélo qu'El-Arabi s'est fait plaisir (11), avant de remettre la même en deuxième au retour des vestiaires (47). Le travail est terminé pour l'Olympiakos.