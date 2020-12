L'OL tarte Nantes et prend la tête

Balayé en moins de 45 minutes, le FC Nantes n'a pas existé à Lyon, face à un OL qui a encore une fois offert un petit festival offensif (3-0). Les coéquipiers de l'intenable Tino Kadewere passeront les fêtes en haut de la Ligue 1.

OL (4-3-3) : A. Lopes - Dubois (S. Diomandé, 89e), Marcelo, Denayer, M. Cornet (De Sciglio, 70e) - Paquetá (Guimarães, 70e), T. Mendes, Aouar - Kadewere (Y. Soumaré, 89e), M. Depay (c), Toko-Ekambi (R. Cherki, 71e). Entraîneur : Rudi Garcia.



FCN (5-4-1) : Lafont - Corchia, Girotto, Castelletto, Pallois (c), Appiah - Coco (K. Coulibaly, 60e), Abeid (A. Touré, 80e), Chirivella (Louza, 60e), K. Bamba (M. Simon, 59e) - Kolo Muani (Ndilu, 90e). Entraîneur : Patrick Collot.



Est-ce l'ombre du Gone Raymond Domenech planant sur le Groupama Stadium qui a perturbé les Canaris ? Réduits en miette en première période pour le dernier match de Patrick Collot, les Canaris n'ont pas fait le poids contre un Olympique lyonnais en lévitation depuis plusieurs rencontres. Après les quatre pions collés à Nice , Nantes en a pris trois dans le buffet en 44 minutes et Lyon termine 2020 sans décélérer, en chipant même la première place au LOSC - à la différence de buts - juste avant de partir en vacances.À l'entame, Lyon marque tout simplement sur sa première incursion dans les seize mètres, avec un Karl Toko-Ekambi plein de roublardise face à des Canaris tout penauds, et il faut un Lafont vigilant pour empêcher Memphis Depay d'imiter son compère, au milieu d'une défense nantaise - composée de cinq hommes ce mercredi - perdue (7). Passé un premier quart d'heure de tempête, Nantes reprend ses esprits et peut compter sur un Randal Kolo Muani pesant, et au service pour Mehdi Abeid (21). Kadewere, lui, danse avec l'alignement de l'arrière-garde nantaise, mais tergiverse (23). Lyon s'endort un quart d'heure, voit son hôte respirer, mais reprend rapidement la marche en avant et décide de faire le break, ce même Kadewere glissant la gonfle au bon endroitAvant la pause, le Zimbabwéen est même à la passe pour offrir à Lucas Paquetá son premier pion en France, à la suite d'un travail de goinfre d'Houssem Aouar. En deuxième, Lyon continue d'allumer des mèches, un Lafont impérial doit faire des miracles devant Depay (50, 53, 92), Aouar (52), un Kadewere beaucoup trop gourmand (70) ou encore un Thiago Mendes s'essayant de loin (81). Les Canaris doivent attendre un corner pour être dangereux, par Castelletto (63) et ne relèvent pas la tête à l'image d'une dernière situation vendangée (90+1) : en fin de partie, alors que Lyon déroule, c'est la trop grande décontraction de Memphis qui évite la déculottée aux visiteurs, sur un but tout fait par Aouar (84). Vivement l'ère Domenech, pour la Maison jaune.