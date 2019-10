L'OL sur le podium des meilleurs clubs formateurs d'Europe

1

Exclusive @CIES_Football 2019 rankings of most productive training clubs now available! @realmadrid heads the table for big-5 league players ahead of @FCBarcelona & @OL ? Top 6⃣0⃣ ➡️ https://t.co/mK1MSwKWt9 pic.twitter.com/GQ7t9kku8K — CIES Football Obs (@CIES_Football) October 21, 2019

Enfin une bonne nouvelle pour Lyon.Si l’Olympique lyonnais est en grande difficulté sur le plan sportif, une chose est sûre : les cuisines lyonnaises fonctionnent à plein régime pour inonder l’Europe de ses talents. Une réussite de la formation mise en valeur par l'Observatoire du football CIES qui publie, ce lundi et comme chaque année, le classement des meilleurs clubs formateurs en Europe dans lequel Lyon pointe à la troisième place.Comme le rapporte le CIES, cette étude se rapporte à une méthodologie bien précise : «» Ainsi, l'Observatoire a comptabilisé le nombre de joueurs évoluant dans les cinq grands championnats. Le Real Madrid et le Barça occupent les deux premières positions, avec respectivement 39 et 34 joueurs issus du centre de formation éparpillés dans le "Big 5", quand Lyon en compte 30. Les autres clubs français en évidence dans ce classement ? Le PSG (7), Monaco (9) et Rennes (14).Pas suffisant pour oublier la dix-septième place en Ligue 1.