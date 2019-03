L'OL se rassure face à Montpellier

Aussi séduisants qu'inconstants, les Lyonnais ont bataillé pour s'imposer face à Montpellier à domicile (3-2) quatre jours après la fin de son périple européen. Terrier, Dembélé et Aouar ont offert à Lyon un succès important dans la course à la deuxième place, puisque les Gones ne sont plus qu'à quatre points du LOSC.

À surveiller comme le Mollet sur le feu

Grammy Aouar

Lyon (4-2-3-1) : Gorgelin - Marçal (Dubois, 42ee), Fekir, Traoré (Tousart, 84e) - Dembélé. Entraîneur : Bruno Génésio.



Montpellier (4-4-2) : Lecomte - Cozza (Ristic, 78e), Hilton, Congré, Aguilar - Lasne (Camara, 87e), Oyongo, Skhiri (Piriz, 46e), Mollet - Laborde, Delort. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Quatre, six ou toujours sept points à rattraper ? Telles étaient les trois options qui s’offraient aux Lyonnais cet après-midi, à la suite de la sortie de route de Lille face à Monaco (0-1) vendredi soir. Au cœur d’un Parc OL clairsemé et sous un léger crachin, Lyon s’est parfois fait peur et aurait pu être puni comme les Dogues l’ont été pour ne pas avoir réussi à faire la différence lorsqu'ils le pouvaient. Mais quatre jours après le dur retour sur terre à Barcelone, l’OL a pansé certaines de ses plaies pour se retrouver à quatre points du LOSC et de sa deuxième place. Et c’est bien là l’essentiel.L’entame du match lyonnaise est rythmée, l’absence de Memphis Depay permet à Houssem Aouar de jouer plus haut, et Bruno Génésio peut sourire : sur un centre de Rafael Martin Terrier trompe Benjamin Lecomte en deux temps (11). Les Gones donnent même l’image d’être solidaires entre eux, à l’image d’un superbe retour de Bertrand Traoré sur Ambroise Oyongo (18).Mais Montpellier est vaillant, et n’est pas en reste offensivement sous l’impulsion d’un Florent Mollet de gala. Le meneur de jeu montpéllierain expédie un sublime coup franc dans la lunette de Gorgelin à dix minutes de la pause (36), de quoi remettre quelques doutes dans les têtes lyonnaises au moment de revenir au vestiaire. Lyon repart pourtant à fond les ballons, et Ndombele rappelle à Lecomte qu’il va avoir du pain sur la planche (53). Un premier avertissement, suivi de la sanction : Ndombele à la passe, Dembélé à la conclusion, et l’OL repasse devant (58). L’OL doit gagner, mais manque l’occasion de faire le break dans un premier temps, lorsque Fekir manque totalement un penalty obtenu par Bertrand Traoré (70).Pas grave, puisque sur un centre parfait de Léo Dubois Houssem Aouar glisse d’un intelligent coup de casque le cuir entre les jambes de Benjamin Lecomte (85). Mais preuve que l’équipe de Génésio n’est pas totalement guérie, Camara réduit le score dans le temps additionnel et fait passer une légère frayeur dans les travées du Groupama Stadium (90+1). Rien de plus, car à la fin, c’est Lyon qui fait la bonne opération.