L'OL se rapproche de l'ASVEL

Au cours d'une conférence donnée ce samedi à l'Astroballe, l'Olympique lyonnais et l'ASVEL (le club de basket de Lyon-Villeurbanne) ont annoncé leur rapprochement. Les présidents des clubs respectifs, Jean-Michel Aulas et Tony Parker – tout juste retraité –, ont annoncé plusieurs mesures dans le cadre du partenariat.L'OL va ainsi prendre une participation minoritaire et apporter un soutien financier au club de basket, qualifié en Euroligue l'an prochain et qui joue actuellement les finales de la Jeep Elite face à Monaco. En retour, Tony Parker contribuera à faire la promotion de l'Olympique lyonnais à l'international en utilisant ses réseaux et sa notoriété. Une collaboration sera également menée en ce qui concerne la stratégie commerciale des deux clubs dans l'optique de développer les recettes liées à la billetterie, aux partenariats et à l'événementiel. À l'occasion de la conférence, JMA a également donné plus de détails sur l'Arena à proximité du stade qui sera mise en exploitation en 2023-2024. «» , elle pourra accueillir à terme les matchs de prestige du LDLC ASVEL en Euroligue.ASVOL.