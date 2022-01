L’OL saisit le CNOSF pour contester la nouvelle date de son match face à l’OM

Info RMC Sport : l'OL a décidé de saisir le CNOSF pour contester le calendrier fixé par la commission des compétitions de la LFP après le report du match contre l'OM. — RMC Sport (@RMCsport) January 25, 2022

Le jeu du chat et de la souris grandeur nature.Après les incidents survenus au Groupama Stadium le 21 novembre dernier entre l'OL et l'OM , la LFP avait décidé que les deux équipes rejouent la partie à huis clos. Deux dates sont sur la table : le 1février, dans le cas où Marseille batte Montpellier ce samedi en Coupe de France, ou le 10 février, si l'OM est éliminé. De son côté, l'OL s'est montré mécontent de cette décision et a choisi de saisir le CNOSF pour contester ces dates, selon les informations de RMC Sport Et pour cause, Peter Bosz sera contraint de se passer de ses internationaux brésiliens Lucas Paquetá et Bruno Guimarães, appelés par Tite pour le rassemblement de lafin janvier. Le CNOSF doit donc donner un avis consultatif cette semaine et c'est la LFP qui rendra son avis final par la suite. Lyon avait notamment regretté que l'OM laisse traîner sa décision de saisir ou non le CNOSF, mais l'OM avait finalement renoncé.Sinon, on n'a qu'à jouer ça aux boules.