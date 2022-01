L'OL s'offre un bol d'air à Troyes

Troyes (4-2-3-1) : Gallon - Salmier, Rami (c), Palmer-Brown, Conté - Tardieu, Chavalerin - Chambost, Dingomé, Rodrigues - Ripart. Entraîneur : Bruno Irles.



Lyon (3-4-2-1) : Lopes - Da Silva, Boateng, Lukeba - Dubois, Caqueret, Guimarães, Henrique - Paquetá, Aouar - Dembélé. Entraîneur : Peter Bosz.

Sans victoire en L1 depuis fin novembre, l'OL et Peter Bosz se sont offert une bouffée d'air frais à Troyes dans l'Aube (0-1) ce dimanche.Pour la première de Bruno Irles sur le banc troyen, l'ESTAC a peiné à contenir la domination lyonnaise au cours de la première période. À la demi-heure de jeu, Erik Palmer-Brown commet - selon Jérôme Brisard - une faute de main en étant à la lutte avec Léo Dubois. Moussa Dembélé prend à contre-pied Gauthier Gallon et lance l'OL. C'est le cinquième but inscrit par Dembélé cette saison dans le championnat de France. Avant la pause, les Gones se procurent deux énormes occasions, mais Gallon dégoûte Lucas Paquetá et Léo Dubois attrape le montant droit troyen.Au cours du second acte, l'OL gère tout en ne parvenant pas à mettre ce deuxième pion qui le laisse à portée de son adversaire aubois. Reste que sur un ultime corner troyen, Renaud Ripart d'un sublime ciseau n'est pas loin d'égalisé, mais Dubois sauve devant sa ligne. L'OL retrouve le goût de la victoire et remonte provisoirement dans le top 10 de Ligue 1.