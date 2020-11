L'OL résiste au LOSC

Menés, puis réduits à dix après l'expulsion de Marcelo, les Lyonnais ont malgré tout résisté au LOSC dimanche soir (1-1). Les Lillois restent invaincus, mais laissent le PSG seul aux commandes de la Ligue 1.

78

Para bailar le Bamba

Un videur de boîte et Mark Landers

e), Botman, Reinildo - Araujo (Lihadji, 89e), R. Sanches, André, Bamba (David, 89e) - Ikoné (Yazici, 67e), Yılmaz. Entraîneur : Christophe Galtier.



Lyon (4-3-3) : Lopes - Dubois, Marcelo, Diomandé, Cornet - L. Paquetá, T. Mendes, Aouar (Benlamri, 52e) - Kadewere, Depay (Dembélé, 74e), Toko-Ekambi (B. Guimarães, 74e). Entraîneur : Rudi Garcia.



Christophe Galtier avait appelé ses hommes à être vigilants. Il leur avait également demandé de ne rien changer aux bonnes habitudes montées lors d'un début de saison plus que convaincant, et ce, malgré un nul difficile face au Celtic cette semaine en Ligue Europa. Le coach du LOSC savait ce test face à l'OL révélateur des ambitions de sa bande, étape importante pour voir ce que ce groupe nordiste a dans le bide. Alors ? Alors, ce groupe a écouté son coach, mais a malheureusement buté sur la principale difficulté dans un match de foot : casser un mur.C’est eux qui fascinent les âmes, à l’intérieur de leurs bras que se révèlent les caractères et au cœur de leurs lacets que se décident le sort des hommes. Eux, ce sont les cols, ces scènes hostiles et uniques qui changent le cours d’une saison. Sur le papier, ce Lille-Lyon s’annonçait comme un sommet, un vrai. Et dans les faits ? Réponse : dès les premières minutes, on a compris que personne ne s’était trompé et que cette rencontre a répondu, par le rythme, les intentions, la volonté de presser des deux équipes à l’exigence des attentes. On en a alors pris partout. Sans Jonathan David, laissé sur le banc par Christophe Galtier, mais avec Jonathan Ikoné, le LOSC a été l’armée la plus dangereuse, laissant le ballon aux Lyonnais pour mieux les piquer en attaques rapides. Ainsi, Bamba a eu une occasion en or d’ouvrir le score sur une ouverture de Reinildo (17), puis a réussi à le faire six minutes plus tard après un immense travail de Burak Yılmaz. Quelques secondes plus tôt, Karl Toko Ekambi, magnifiquement trouvé en profondeur par Houssem Aouar et superbement gêné par Kadewere, a buté sur Maignan, preuve que l’OL a su faire mal aux Lillois sur certaines séquences, notamment grâce à un Memphis précieux dans ses décrochages. Aux manettes, le LOSC a ensuite eu les balles pour définitivement gober son plat du soir, mais ni Yılmaz (26), ni Bamba (37) n’ont réussi à percer Anthony Lopes. Classique : les Nordistes se sont finalement fait punir avant la pause sur un drôle d’enchaînement contrôle raté-frappe ratée d’Aouar, suivi d’une déviation du cou de Çelik dans son propre but. Plus grave, ils ont surtout perdu leur capitaine, José Fonte, touché à l’œil dans un contact avec Depay, remplacé par Soumaoro.Coup dur toujours, l'OL a commencé la deuxième période par un poing dans la tronche : l'expulsion de Marcelo après un duel crâne-crâne avec Yılmaz. À l'entrée de la surface, Renato Sanches a ensuite eu la possibilité de remettre sa troupe derrière les platines, mais la frappe du milieu portugais a fait sauter un siège vide de Pierre-Mauroy (52). Amputé, Rudi Garcia a alors rangé Aouar, envoyé Djamel Benlamri avaler ses premières minutes en Ligue 1 et a surtout vu son OL condamné à résister aux vagues lilloises. Bouillant, Bamba s'est de nouveau signalé et a déguisé Lopes en Mark Landers (61), là où Araujo a trop enroulé sa tentative (66) et où Yazici a vu la sienne être contrée par un Benlamri videur de boîte (71). Passés en 4-4-1, les Lyonnais ont résisté, enfermés dans leur premier tiers et sans ballon (75% de possession pour le LOSC lors du deuxième acte). Galtier a tout tenté en envoyant Lihadji et David sur la piste : en vain. Toujours invaincu, Lille doit laisser deux points s'évaporer.