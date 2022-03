L'OL rallie les quarts en serrant les dents

L'Olympique lyonnais intègre le top 8, mais on ne parle pas de la Ligue 1. Le club rhodanien s’est qualifié pour les quarts de finale de la C3 au détriment de Porto ce jeudi en obtenant un nul à domicile dans une ambiance bouillante (1-1). Les ouailles de Peter Bosz peuvent rêver d'un parcours comme celui de 2016-2017. Et pourquoi pas, cette fois, aller plus loin que la demi-finale.

Le grand bonhomme en Mouss'

Les bonbons de Paquetá, le raté de Vitinha



Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Dubois, Mendes, Lukeba, Emerson - Caqueret, Ndombele - Faivre (Aouar, 65e), Paquetá, Toko Ekambi - Dembélé (Kadewere, 65e). Entraîneur : Peter Bosz.



Porto (4-2-3-1) : Costa - Zaidu, Mbemba, Pepe, Costa (Mário, 56e) - Grujić (Vitinha, 79e), Antunes (Uribe, 57e) - Pepê, Vieira, Galeno (Evanilson, 74e) - Martínez (Taremi, 75e). Entraîneur : Sergio Conceição.



La dernière fois qu'il y avait mis les pieds, avec Nantes, Sérgio Conceição avait quitté le Groupama Stadium la mine défaite le 7 mai 2017, mis KO par le duo Nabil Fekir - Maxwel Cornet. Il le quittera de la même manière ce jeudi, puisque son FC Porto, quart-de-finaliste de la Ligue des champions l'an passé et actuel leader du championnat portugais, n’a pas réussi à remonter le 0-1 encaissé à l’aller (1-1 ce soir). Une qualification dans une ambiance des grands soirs qui permet à la France d’égaliser face au Portugal dans la compétition - deux heures après que Braga a éliminé Monaco - mais surtout à l’OL, triste dixième de Ligue 1, de mettre un peu de paillettes dans sa fin de saison.Peter Bosz avait choisi de reconduire le même onze qu'à l'aller, une stratégie payante d'entrée de jeu. Lucas Paquetá a adressé un premier avertissement avec un centre au point de penalty, que Romain Faivre est passé à quelques centimètres de reprendre (3). Puis la punition est intervenue, d'une frappe croisée de Moussa Dembélé , parfaitement lancé par un délice d'extérieur du pied de Léo Dubois : son septième but sur ses dix derniers matchs. Le duo aurait pu récidiver, mais l'attaquant a envoyé sa tête au-dessus (22), puis a été devancé par un défenseur (34).Décidément au four et au moulin, Dubois s'est aussi montré décisif dans sa propre surface en empêchant Toni Martínez de frapper (34). Comme Thiago Mendes, qui avait dépossédé l'avant-centre espagnol du ballon à l'entrée de la surface (9). Les Gones avaient réussi un petit exploit en muselant l'attaque portugaise la semaine passée, ce que seuls Liverpool et l'Atlético avaient réussi cette saison. La performance n’a toutefois pas été réitérée puisque Porto, plus pressant offensivement au fil du temps, a dégainé avec Pepê. Si sa première tentative n'a posé aucun problème à Anthony Lopes (16), le Brésilien n'a laissé aucune chance au portier lyonnais en posant sa reprise de volée au point de penalty. Une égalisation méritée au regard des débats, assez équilibrés.Dembélé s'est procuré une balle de break, mais a perdu son face-à-face avec Diogo Costa (63) ; sa dernière opportunité, puisqu'il a cédé sa place à Tino Kadewere dans la foulée. Le Groupama Stadium a ensuite pu se délecter d'un numéro de Paquetá, Houssem Aouar voyant sa frappe stoppée par Costa au bout (73). Tanguy Ndombele a fait s'extasier à son tour les supporters rhodaniens avec une roulette (80), une respiration éphémère dans une fin de match sous tension. Les travées ont ainsi frissonné lorsque Pepe (le vrai, le papy) a armé une reprise de volée, qui s'en est allée flirter avec le montant (77). Sergio Conceição a tout tenté avec un coaching ultra-offensif, mais sans succès, malgré une énorme occasion au crédit de Vitinha, pas assez tueur face à Lopes (90+2).Au nez et à la barbe des Dragons, l'OL aura tenu le score de parité jusqu'au dernier coup de sifflet. Le raté de Karl Toko Ekambi et Lucas Paquetá sera sans conséquence (90+4). Le président Jorge Nuno Pinto da Costa ne sera néanmoins pas venu pour rien, son déplacement à Lyon lui ayant au moins permis de dîner au restaurant Paul Bocuse. Toujours invaincu en Europe cette saison, l'OL rejoint Barcelone, l'Atalanta, les Rangers, Leipzig et Braga en quarts. L'Olympique lyonnais est une formidable raison d'être heureux, même si ce n'est que le jeudi.