L'OL qualifié en 8e si...

L'OL a déçu, l'OL a perdu, mais l'OL n'a pas encore disparu de la carte de la Ligue des champions.Rudi Garcia peut souffler car le match nul entre Leipzig et Benfica ( 2-2 ) en Allemagne lors de la 5journée permet aux Gones de garder finalement leur destin en main en vue d'une qualification en 8de finale. Mieux, en cas de victoire contre Leipzig, Lyon serait assuré d'être premier de la poule à la faveur des confrontations directes (même en cas d'égalité à trois avec le Zénith) !De plus, un simple match nul pourrait suffire aux Lyonnais pour la deuxième place si dans le même temps Benfica bat le Zénith à Lisbonne. En cas d'égalité à trois équipes à 7 points, c'est le Zénith qui serait qualifié avec Leipzig.À noter que les Allemands sont d'ores et déjà qualifiés, seul Lyon peut les empêcher de terminer en tête du groupe G.... il bat Leipzig à domicile.... il fait match nul contre Leipzig et que Benfica bat le Zénith.... il fait match nul contre Leipzig et que le Zénith ne perd pas.... il perd contre Leipzig et que Benfica ne gagne pas.... il perd contre Leipzig et que Benfica bat le Zénith.