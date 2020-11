L’OL parmi les meilleurs formateurs d’Europe

2

JB

Un bon point pour Jean-Michel Aulas.Une statistique qui se confirme chaque année. Dans la lettre hebdomadaire de l'Observatoire du football CIES , l’OL est mis à l’honneur pour la qualité de sa formation. L'équipe entrainée par Rudi Garcia, qui a vu éclore Benzema, Umtiti, Fekir et plus récemment Aouar ou Maxence Caqueret, est le meilleur club formateur français. L’étude qui concerne les équipes ayant formé le plus de joueurs actifs dans 31 premières divisions d’associations membres de l’UEFA démontre que l'OL est le club formateur français le plus productif sur les joueurs actifs dans les 31 ligues étudiées mais aussi et surtout dans les ligues de. Le classement précise que les clubs formateurs sont ceux où les joueurs ont évolué pendant au moins trois saisons entre 15 et 21 ans. En tête de la formation des joueurs évoluant seulement dans leon retrouve le Real Madrid et Barcelone.La France dans levraiment ?