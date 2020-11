L'OL matraque Reims

Réduit à dix en première période, le Stade de Reims a laissé Lyon lui rouler dessus (3-0). L'équipe de Rudi Garcia continue son parcours de costaud et met la pression sur le LOSC, qui se déplace plus tard à Nice.

OL (4-3-3) : A. Lopes - Dubois, Marcelo (Diomande, 71e), Denayer, M. Cornet (De Sciglio, 72e) - Guimarães (Caqueret, 82e), T. Mendes, Paquetá - Kadewere (M. Dembélé, 60e), Depay (Cherki, 71e), Toko-Ekambi. Entraîneur : Rudi Garcia



Reims (4-4-2) : Rajković - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Cafaro (Drammeh, 72e), Munetsi, Cassamá, M. Doumbia (Zeneli, 55e) - E. Touré (Sierhuis, 72e), B. Dia (Mbuku, 55e). Entraîneur : David Guion.

Rouge vif, c'est la couleur que donne à la télé le pétant maillotanniversaire qu'arborait le Stade de Reims au Groupama Stadium ce dimanche. C'est aussi la teinte du carton sorti par Jérôme Miguelgorry juste après la demi-heure de jeu à l'intention de Moreto Cassamá, histoire de plomber les visiteurs. La cinquième exclusion en 2020-2021 pour la troupe de David Guion (toutes compétitions confondues), de nouveau aux portes de la zone rouge, mais qui continue de se tirer dans les pattes et qui a pris l'eau à Décines. Solide, Lyon n'a pas attendu d'être en supériorité numérique pour commencer à construire son troisième succès de rang en Ligue 1. La tâche a en effet rapidement été facilitée, Karl Toko-Ekambi ayant pu soigner ses stats (un pion, deux), et même Moussa Dembélé a retrouvé le sourire. Avec bien plus de consistance qu'à Angers , ce coup-ci. Sans Houssem Aouar, puni , c'est donc avec un milieu 100% brésilien que commence l'OL. Rapidement, Karl Toko-Ekambi oublie Bruno Guimarães et tape le montant (7), alors que Mathieu Cafaro gâche une offrande sur un alignement honteux de l'arrière-garde lyonnaise (11). La deuxième est la bonne pour KTE, oublié au second poteau sur une galette de Memphis Depay et dont le plat du pied parfait fait mouche. Reims tente d'exister via les renversements de Moreto Cassamá, mais Lyon continue de pousser et c'est au tour de Tino Kadewere de toucher le poteau à la demi-heure de jeu. Juste avant le tournant : Marshall Munetsi flanche, Depay s'échappe, et ce même Cassamá se sacrifie pour voir rouge pour la deuxième fois de la saison (32). Les Rhodaniens entrent dans la surface adverse à leur guise, Lucas Paquetá n'étant pas loin de doubler la mise (38) et Kadewere faisant des misères aux Rémois (39, 42). Ces derniers ne veulent pas baisser les armes : Cafaro fait illusion, mais n'accroche toujours pas le cadre (41) et surtout Boulaye Dia, sortant enfin de sa boîte sur une interception opportune, n'est stoppé que par le CRS Anthony Lopes (45+1).Passé l'entracte, Predrag Rajković n'a plus la baraka et il vacille sur une demi-volée de Guimarãesqui profite de l'assistance d'un Munetsi décidément pas verni pour signer sa première réalisation lyonnaise. Les vannes s'ouvrent, et au cœur de la deuxième période, Rudi Garcia se dit qu'il est l'heure de relancer Moussa Dembélé : le numéro 9, muet depuis le début de l'exercice, lui donne raison en piquant avec gourmandise sur la deuxième passe dé du jour de Toko Ekambijuste avant unde Rajković sur Memphis (67). Du pied droit, Rayan Cherki souhaite participer à la fête (74, 85), alors qu'Arbër Zeneli sonne la révolte (77). Le dernier quart d'heure, c'est un coup franc de Dembélé qui frôle la lucarne (90+1) et l'image d'un Olympique lyonnais définitivement serein. Ça n'est pas si courant, finalement.