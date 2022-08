L'OL maîtrise le PSG et soulève le Trophée des championnes

Lyon (4-3-3) : Endler - Cayman, Sombath, Mbock, Morroni (Bacha, 65e) - Däbritz (Egurrola, 65e), Horan, Van de Donk (Benyahia, 85e) - Cascarino, Malard (Le Sommer, 80e), Hegerberg. Entraîneur : Sonia Bompastor.



Paris Saint-Germain (4-2-3-1) : Williams - Lawrence, Dudek, Ilestedt, Karchaoui - De Almeida (Thorvaldsdóttir, 64e), Geyoro - Jean-François (Cascarino, 84e), Bachmann (Simon, 75e), Baltimore - Diani. Entraîneur : Gérard Prêcheur.

L'élève a dépassé le maître.Le duel entre Gérard Prêcheur et son ancienne adjointe Sonia Bompastor a tourné en faveur de la Lyonnaise ce dimanche lors de la deuxième édition du Trophée des championnes (1-0). Au Stade Marcel Tribut de Dunkerque, les Fenottes ont défait leur grand rival hexagonal en ouverture de la saison grâce à un éclair de Delphine Cascarino. La Bleue a pris Sakina Karchaoui de vitesse et frappé au but, la nouvelle gardienne parisienne Lydia Williams a repoussé, mais dans les pieds de Danielle van de Donk (13). Impeccable face à Ada Hegerberg (51), l'Australienne a maintenu le PSG dans le match. D'autant plus frustrant pour des Parisiennes orphelines de Katoto et en manque de réalisme offensif.Sandy Baltimore a multiplié les tentatives, mais la meilleure espoir de D1 en 2021 a buté sur Christiane Endler (30) et a manqué de précision en frappant à côté (35, 72), au-dessus (38) puis en ratant le ballon de peu suite à une reprise loupée de Ramona Bachmann (52). Pas plus de succès pour Kadidiatou Diani, qui a envoyé son tir hors du cadre (66). Les Lyonnaises s'offrent le premier titre de la saison et gardent la mainmise sur le Trophée des championnes, dont elles avaient remporté l'unique édition précédente en 2019.Déjà en forme olympique.