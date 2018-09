L'OL gifle l'OM

Accrochés à la mi-temps dimanche soir, les Lyonnais ont finalement écrasé Marseille (4-2) au terme d'un sommet brûlant. Semaine parfaite pour l'OL.

410

Rafiot à couler et orgueil

Magic Bertrand

Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy - Ndombele, Diop (Tousart, 76e) - Traoré, Fekir (Terrier, 88e), Aouar - Depay (Dembélé, 60e). Entraîneur : Bruno Génésio.



Pelé - Sakai, Ćaleta-Car, Luiz Gustavo, Amavi - Sanson, Strootman (Njie, 76e) - Thauvin, Payet, Ocampos (Kamara, 64e) - Mitroglou (Germain, 64e). Entraîneur : Rudi Garcia.

Il y a des matchs qui ressemblent à des plongeons sans brassard dans une marmite d’eau bouillante, un truc à 100°C, soi-disant «» pour un coach. C’était en tout cas la théorie défendue par Bruno Génésio avant la rencontre, ce sommet arrivant sur le calendrier quatre jours après un exploit européen retentissant de l’OL à l’Etihad Stadium de Manchester. Au fond, que fallait-il craindre pour les Lyonnais, eux qui restaient sur une série de huit matchs consécutifs sans défaite face à l’OM en Ligue 1 et qui maîtrisent, généralement, ces montées au sommet ? Tout, en fait, Génésio répétant à plusieurs reprises ces derniers jours que «» n’ont en réalité que peu de sens et qu’elles ne sont là que pour être «» . «» , soufflait-il alors. Pas de panique, l'OL a confirmé dimanche soir sa belle semaine et a fait cuire des Marseillais déjà battus jeudi en Ligue Europa par Francfort. Avec autorité.D’entrée, on a compris ce qu’on allait trouver dans nos assiettes, dimanche soir : du soufre, des comptes à régler, une banderole du Groupama Stadium avertissant même l’OM d’un naufrage imminent et un tract distribué par les Bad Gones appelant à «» . Voilà comment ce choc s’est rapidement transformé en bataille navale, les Marseillais laissant l’OL prendre les commandes de ce début de joute tout en maîtrisant les premières vagues. Détail : l’équipage de Génésio s’est longtemps montré assez inoffensif, Amavi envoyant d’ailleurs, sans toucher le cadre, le vrai premier boulet de la soirée (19) et Ćaleta-Car, titulaire à la suite du forfait d’ Adil Rami , coupant facilement les premiers échanges Depay-Fekir.La première étincelle numérique est alors venue d’ailleurs, d’un une-deux lointain entre Ndombele et Traoré, et surtout d’un enchaînement plein de maîtrise d’ Houssem Aouar (1-0, 28), une nouvelle fois excellent dimanche soir. Percé, on a senti le hors-bord marseillais proche de disparaître sous les secousses, Memphis Depay foirant même à dix minutes de la pause (37) un ballon facile de 2-0, mais c’est autre chose que la flotte de Garcia a offert : une réaction d’orgueil, une égalisation de Thauvin (1-1, 39) après une perte de balle suicidaire de Diop devant sa surface et Morgan Sanson faisant glisser deux frissons (42, 45) dans le dos de Lopes à l’heure des citrons.Une question de temps, rien de plus : six minutes après la mi-temps et une frappe tout molle de Payet (48), Bertrand Traoré a sonné l’heure de l’abordage lyonnais face à une défense de l’OM facilement pliée et grâce à un super service de Tanguy Ndombele (2-1, 51). Puis, le Burkinabé s’est offert un copié-collé – crochet court, frappe du gauche – à l’heure de jeu (3-1, 60) devant un Jordan Amavi aux fraises. Et Garcia, dans tout ça ? Forcément, le coach marseillais a tenté de titiller ses moussaillons, a sorti Ocampos pour faire entrer Kamara et remonter Luiz Gustavo , pour rien ou pas grand-chose, les Marseillais continuant de perdre la baston au milieu en confirmant au passage leurs difficultés lors des grands soirs. Une saison se joue à ça, tout le monde le sait, Rudi Garcia en premier et l'OL aussi : ainsi, à un quart d'heure de la fin, après un recours à la VAR et à la suite d'une grosse faute de Strootman sur Traoré, Nabil Fekir a fini l'affaire sur penalty (4-1, 74). Trois points qui font dix au total, malgré un but de Njie en fin de match (4-2, 82) et l'expulsion logique de Ćaleta-Car (84) après une faute très appuyée sur Traoré, qui permettent à l'OL de rattraper l'OM au classement. Ou comment faire partir la vapeur pour de bon, au bout d'une semaine royale.