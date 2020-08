L'OL gère le PSG et se hisse encore en finale de C1 féminine

Un stade San Mamés à huis clos, une demi-finale de C1 100% française, de la tension, deux cartons rouges, une grosse lutte... Mais à la fin, c'est encore et toujours l'Olympique lyonnais qui gagne (1-0). Rendez-vous dimanche pour voir le rouleau compresseur rhodanien tenter de rafler une cinquième médaille consécutive, contre Wolfsburg.

Maître Renard sur un arbre perchée

PSG (4-3-3) : Endler - A. Lawrence, I. Paredes (c), Dudek, Morroni - Bachmann (Formiga, 67e), Däbritz, Geyoro - Diani, Katoto, Nadim (Baltimore, 54e puis Bruun, 81e). Entraîneur : Olivier Echouafni.



OL (4-2-3-1) : Bouhaddi - Bronze, Buchanan, W. Renard (c), Karchaoui (Bacha, 74e) - Gunnarsdottir, Kumagai - Cascarino (Le Sommer, 77e), Marozsán (Van De Sanden, 87e), Majri, Parris. Entraîneur : Jean-Luc Vasseur.

Par Jérémie Baron

Il n'y aura pas eu de duel, cette saison : l'OL était tout simplement au-dessus de son homologue parisien, et ce n'est pas en demi-finale de Ligue des champions que le quadruple champion d'Europe en titre allait lever le pied. Ce mercredi soir à San Mamés dans la nuit de Bilbao, les filles de Jean-Michel Aulas n'ont pas écrasé leur adversaire : elles l'ont dompté, ont frappé quand il le fallait et ne lui ont pas laissé l'occasion de revenir. Dans une partie terminée à dix contre dix, Lyon signe une quatrième victoire sur quatre confrontations face à Paris cette saison. Et affrontera Wolfsburg pour une cinquième couronne consécutive, dimanche, dans un remake de la finale de 2018.Lyon démarre sans Ada Hegerbeg ni Griedge Mbock, et avec une Amel Majri un cran plus haut qu'en quarts face au Bayern . C'est après une dizaine de minutes que les Fenottes se mettent en marche, l'occasion pour Nikita Parris de surgir devant Irene Paredes sans réussir à accrocher le cadre (12). Les Franciliennes, dangereuses, mais désordonnées, jouent la tête dans le guidon et s'empalent souvent sur l'arrière-garde rhodanienne. Au fil de la première période, Paris est acculé, fait des fautes, même si Sara Däbritz et Kadidiatou Diani font passer deux frissons coup sur coup, juste après la demi-heure de jeu. Sur l'un des coups francs obtenus par l'OL dans le camp adverse, Sara Bjork Gunnarsdóttir est elle proche de placer un coup de casque victorieux (39).Après l'entracte, même topo : il faut un tirage de maillot vicelard de Paulina Dudek sur Kadeisha Buchanan pour tenir la baraque parisienne (54). Dix minutes plus tard, l'inéluctable survient : sur une énième intervention illicite parisienne, Graye Geyoro récolte son deuxième jaune et file à la douche (66). Et ça se paie argent comptant pour les filles d'Olivier Echouafni, dès la reprise du jeu : le coup de patte de Majri trouve une Wendie Renard qui, après avoir raté le coche en première, ne laisse aucune chance à Christiane Endler. Mais alors que l'on pense que l'OL va gérer sa fin de match, Parris s'en prend maladroitement à Endler et prend elle aussi sa double biscotte (75). Echouafni cogite, sacrifie la jeune Sandy Baltimore (qui n'aura eu qu'une trentaine de minutes de jeu après son entrée), mais le coffre-fort du Rhône reste cadenassé malgré quelques cafouillages et plusieurs sueurs froides. Dans quatre jours, Jean-Luc Vasseur découvrira donc l'ambiance d'une finale de Coupe d'Europe ; et ce sera bien l'un des seuls du vestiaire lyonnais.