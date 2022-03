L'OL frappe fort à Porto

Auteur d'une prestation très solide, l'OL est venu créer l'exploit ce mercredi soir à Porto (0-1). Peter Bosz et ses hommes peuvent respirer : ils sont en position optimale pour accéder aux quarts de finale de C3. Reste désormais à faire le job jeudi prochain lors du match retour.

Paquetá KO, Lopes MVP

Efficacité retrouvée pour un coup parfait

Porto (4-4-2) : Costa - Mário (Galeno, 80e), Mbemba, Pepe (Semedo, 46e), Zaidu - Otávio (Conceição, 90e), Vitinha, Uribe, Pepê - Evanilson (Martínez, 72e), Taremi (Vieira, 80e). Entraîneur : Sergio Conceição.



Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Dubois (Gusto, 82e), Mendes, Lukeba, Emerson - Caqueret, Ndombélé - Faivre (Aouar, 80e), Paquetá, Toko Ekambi - Dembélé. Entraîneur : Peter Bosz.

Par Alexandre Lejeune

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Distancé des places qualificatives pour l'Europe en championnat, l'OL peut se rassurer en se rappelant d'une chose : il reste un club taillé pour les soirées européennes, muni de joueurs capables de se sublimer lorsque l'enjeu grimpe d'un échelon. Le club rhodanien l'a de nouveau montré ce mercredi soir, sur la pelouse détrempée du stade du Dragon, en maîtrisant brillamment le Porto de Sergio Conceição (0-1), pourtant aussi habitué à évoluer sur la scène continentale. Et même si le but à l'extérieur n'a plus la même valeur que par le passé, les Lyonnais ont déjà posé une sérieuse option sur la qualification en quarts de finale de C3.Le ton est donné dès la première minute de la partie lorsque le vétéran Pepe vient saluer Paquetá en lui ouvrant involontairement l'arcade. Le Brésilien finira la rencontre avec un bandeau sur le front, comme un vulgaire rugbyman. Les bobos guéris au bout de quelques minutes, le jeu peut enfin reprendre ses droits avec des Lyonnais qui mettent beaucoup de rythme, n'hésitant pas à presser tout terrain les locaux. Buteur à Lorient le week-end dernier, Moussa Dembélé est proche d'ouvrir la marque mais son coup de casque est boxé par Diogo Costa (10). Un déclic, sûrement, pour les Portugais qui vont reprendre les commandes du match et se montrer dangereux à plusieurs reprises : Vitinha, d'abord, d'un soyeux coup de patte (11) puis Mateus Uribe d'un puissant missile (13), mais Anthony Lopes sort le grand jeu pour son retour au pays. La pluie battante sur Porto n'empêche pas les deux formations de proposer un joli spectacle sans pour autant réussir à trouver la faille dans des défenses qui laissent pourtant beaucoup d'espaces. Un manque de réussite illustré par Karl Toko Ekambi, à quelques centimètres d'inscrire son septième pion de la compétition mais qui se gêne avec Dembélé (39). Résultat des courses : une partie plaisante mais un résultat vierge au moment d'aller souffler un petit quart d'heure.Les Gones repartent tout feu tout flamme dans le second acte mais, comme plus tôt dans la rencontre, l'OL est encore trop brouillon dans la zone de vérité. Magnifiquement servi par Maxence Caqueret, Moussa Dembélé ne cadre pas sa tentative (50), avant de récidiver quelques instants plus tard (53). La domination et les efforts lyonnais vont finalement être récompensés par l'homme des grands matchs, Lucas Paquetá, venu concrétiser au second poteau une belle action collective. L'enceinte commence alors à gronder, mécontente de la partition offerte par ses joueurs. Ceux-ci vont d'ailleurs croire en un retour au score express lorsque l'arbitre désigne le point de penalty après une main malencontreuse de Paquetá dans sa propre surface (64). Une joie de courte durée puisque l'officiel va finalement revenir sur sa décision après avoir consulté l'action sur l'écran du VAR, de quoi se faire quelques ennemis de plus dans le stade du Dragon. Le scénario devient alors parfaitement lisible : les locaux poussent pour revenir au score tandis que les hommes de Bosz procèdent surtout en contre-attaque. Le joyau Vitinha s'y essaye, sans réussite (77), avant que Fábio Vieira et Galeno, tous deux entrés en jeu, ne manquent de peu le cadre (84et 86). Lyon va se faire une grosse frayeur à quelques secondes du terme quand Chancel Mbemba trouve le chemin des filets d'Anthony Lopes, avant que le but ne soit finalement refusé pour une position de hors-jeu (90+5) et que l'arbitre siffle la fin des hostilités. Les Gones peuvent souffler : ils tiennent un résultat que l'on peut qualifier d'exploit puisqu'aucune équipe française ne s'était imposé à Porto depuis cinquante ans et qu'il s'agira de valider définitivement au retour, jeudi prochain.