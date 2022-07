L’OL fonce sur Nicolás Tagliafico, mais garde un œil sur Quentin Merlin

CB

À gauche toute !Pour compenser le retour de prêt d'Emerson Palmieri à Chelsea et épauler Henrique, l'Olympique lyonnais devrait boucler le transfert du latéral gauche argentin de l'Ajax, Nicolás Tagliafico, selon. Le défenseur de 29 ans signera selon toute vraisemblance un contrat de trois ans dans la capitale des Gaules, en échange de quatre millions d'euros.En parallèle, les Gones s'étaient aussi intéressés au profil du Nantais Quentin Merlin, plus jeune (20 ans) et plus onéreux. Une somme aux alentours de 10 millions d'euros était évoquée, même si l'OL n'avait pas dégainé d'offre. Dans le sens des départs, à droite cette fois, Léo Dubois est en passe de quitter l'Hexagone pour poursuivre sa carrière à Galatasaray.Ne manque plus qu'un 6 (encore un !), et le mercato sera bouclé, selon Peter Bosz.