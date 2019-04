3

Lyon (4-2-3-1) : Bouhaddi - Bronze (Buchanan, 64e), Mbock, Renard (c), Majri - A. Henry (Kumagai, 71e), Fishlock - Cascarino (van de Sanden, 74e), Marozsan, Le Sommer - Ad. Hegerberg. Entraîneur : Reynard Pedros.



PSG (5-3-2) : Kiedrzynek - Périsset, Cook, Paredes, Berglund (Wang, 46e), Lawrence - Diallo, Formiga (c, Bruun 82e), Geyoro - Diani, Katoto (Nadim, 65e). Entraîneur : Olivier Echouafni.

JB

L'enjeu était énorme. Lyon a plus que répondu présent.Alors que les deux formations étaient au coude-à-coude avant le choc de l'année, l'équipe de Reynald Pedros a surclassé le PSG (qui concède sa première défaite en championnat cette saison) grâce notamment à une Ada Hegerberg des grands soirs et devant plus de 25 000 paires d'yeux au Groupama Stadium, un record sur le sol français pour un match de foot féminin . À deux journées du terme, l'OL reprend trois unités d'avance en tête de la D1, et file vers un 13titre de rang : stratosphérique.La tueuse Ada Hegerberg a lancé la partie en surgissant au second poteau sur un centre d'Amandine Henry (7). Ultra-dominateur et comptant sur une Delphine Cascarino infernale dans le premier acte, l'OL a ensuite eu du mal à faire le break, Amel Majri (14) et Lucie Bronze (38) butant sur Katarzyna Kiedrzynek. Mais avant la pause, Eugénie Le Sommer a trouvé la faille d'une caresse au-dessus de la gardienne polonaise sur un caviar d'Hegerberg (40) et Wendie Renard a transformé un penalty à la suite d'une main d'Ève Périsset (45+1). Le massacre a continué au retour des vestiaires grâce à Dzsenifer Marozsán (60), encore sur une passe du Ballon d’or, puis à un rush de Shanice van de Sanden dans le temps additionnel (92).Décidément, une bien belle journée pour les supporters de l'OL