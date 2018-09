L’OL facile à Dijon

Lyon, grâce notamment aux deux premiers buts de Dembélé en Ligue 1, s’est facilement imposé mercredi soir à Dijon (3-0). Mais Génésio a perdu Ndombele et Terrier, blessés, et Tousart, expulsé.

Dembélé, un double en deux minutes

Réaction dijonnaise, des blessés et des expulsés

Dijon (5-3-2) : Runarsson – Rosier, Yambéré, Ciman, Lautoa (Gourcuff, 76e), Haddadi – R. Amalfitano, Abeid (J. keita, 46e), Loiodice – Jeannot (Sliti, 24e), Tavares (cap). Entraîneur : O. Dall’Oglio



Lyon (4-3-3) : Lopes (cap) – Dubois, Denayer, Morel, Rafael – Ndombele (Diop, 64e), Tousart, Aouar – Mo. Dembélé, Be. Traoré (Depay, 83e), Terrier (Ferri, 74e). Entraîneur : B. Génésio

Depuis que Dijon est revenu en Ligue 1 en 2016-2017, les confrontations avec Lyon avaient toujours été prolifiques (vingt-cinq buts en quatre matchs). Celle de mercredi soir a respecté la tradition, puisque les Gones se sont imposés par trois buts d’écart, comme ils l’avaient fait en avril dernier (5-2). Pour l’OL, ce succès obtenu grâce à une première période parfaitement maîtrisée est bien la preuve que les choses commencent à aller dans le bon sens après un mois d’août hésitant. Après Manchester City (2-1) en Ligue des champions et Marseille en championnat (4-2), c’est le DFCO qui a cédé face à la puissance de feu lyonnaise. Jean-Michel Aulas avait pourtant annoncé, quelques heures après le succès face à ses amis phocéens, que le déplacement en Bourgogne était probablement beaucoup plus risqué qu’il en avait l’air. Le big boss lyonnais s’est vautré dans son pronostic, car ses joueurs ont eu le bon goût de se rendre la vie facile. Au bout de vingt minutes, l’affaire était déjà pliée, grâce à un doublé de Moussa Dembélé. L’ancien attaquant du Celtic , muet depuis son arrivée sur les bords du Rhône, s’est offert un doublé en un peu plus de cent vingt secondes, alors qu’il s’était procuré une première occasion sur une belle frappe enroulée (9). La deuxième fut la bonne : un ballon parfait de Ndombele en profondeur, un piqué pour se débarrasser de Runarsson et un retour vain de Rosier, qui ne peut rien faire pour éviter l’ouverture du score (0-1, 16).La suite va tourner au désastre pour le DFCO . Dembélé, désormais complètement libéré, enfonce un peu plus les Bourguignons deux minutes après son premier but en Ligue 1 en reprenant de près un tir d’Aouar repoussé par Runarsson (0-2, 18). On continue ? Dijon , qui vient de perdre Jeannot sur blessure et qui avait commencé à réagir par Rosier (23) et R. Amalfitano (30) voit son passif s’alourdir quand Terrier reprend de la tête au second poteau un centre de Rafael (0-3, 35). Et si Bertrand Traoré s’était montré un poil plus adroit lors de son face-à-face avec le gardien islandais (39), c’est avec quatre buts d’avance que l’OL aurait pu aller se reposer un quart d’heure.Génésio, qui avait procédé à cinq changements par rapport au match de dimanche soir face à l’OL (Fekir et F. Mendy blessés, Marcelo , Diop et Depay remplaçants), a vu son équipe faire face au sursaut d’orgueil des Dijonnais, qui finiront à dix après l’expulsion de Loiodice lors du temps additionnel. Keita (50, 60), Sliti (53), Ciman (68, 90+1)) et Tavares (85) ont eu les opportunités qu’il fallait pour adoucir la note et rendre la soirée un peu moins terne, même si Dembélé (65) et surtout Depay (84) auraient pu donner à la défaite bourguignonne des allures de désastre. Mais l’entraîneur rhodanien n’a pas pu pleinement savourer cette seconde victoire consécutive en Ligue 1 : Tousart a été expulsé (59), alors que Ndombele et Terrier, blessés, ont quitté le terrain plus tôt que prévu. Cela ne plombe pas une soirée, mais ça la rend tout de suite moins parfaite.