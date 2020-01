L'OL et Cherki éliminent Nantes dans une pluie de buts

19

Nantes (4-4-2) : Lafont - Appiah, Girotto, Basila, Traoré - Blas, Touré, Abeid, Simon - Louza, Emond. Entraîneur : Gourcuff.



Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Tete, Andersen, Denayer, Cornet - Lucas, Tousart - Traoré, Cherki, Terrier - Dembélé. Entraîneur : Garcia.

Deux buts, un poteau et un match en apparence plié en l'espace de dix minutes.Voilà comment a débuté la qualification de l'Olympique lyonnais pour les huitièmes de finale de Coupe de France. À Nantes, qui a réduit le score au quart d'heure de jeu par sa recrue Emond, les Rhodaniens n'ont mis qu'une poignée de secondes pour ouvrir la marque par Cherki. Et pas beaucoup plus pour réaliser le break, signé du plat du pied du même homme après un montant touché par Terrier. Lopes et Lafont ont ensuite sorti une parade chacun, avant que Terrier ne trompe le portier local à la suite d'un service parfait de... Cherki.Lors du second acte, les Gones ont continué de se procurer des occasions. Avec, par exemple, un sauvetage de Lafont devant Terrier ou un penalty raté de Dembélé obtenu par l'inévitable Cherki. Dans la foulée, l'attaquant a enfin fait trembler les filets. À la passe ? Cherki, évidemment. Rencontre terminée, pensait-on alors. Sauf que contre toute attente, les Canaris ont choisi ce moment-là pour se révolter. Coup sur coup, Louza et Simon ont en effet trompé Lopes dans les dix dernières minutes du temps réglementaire : le premier sur un centre en retrait du Nigérien, le deuxième de la tête sur un centre aérien de Limbombe. 3-4... et c'est tout.Ou comment l'OL réussit à se faire peur en toutes circonstances.