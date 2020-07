L'OL domine facilement le Celtic

OL (3-4-1-2) : Lopes - Marcelo, Denayer, Marçal (Tete, 81e) - Dubois, B. Guimarães, T. Mendes, Cornet (Koné, 85e) - Aouar - Dembélé, Depay. Entraîneur : Rudi Garcia.



Celtic (4-3-3) : Bain - Abd Elhamed (Frimpong, 62e), Welsh (Ajer, 62e), Bitton (Jullien, 62e), Bolingoli (Taylor, 62e) - Ntcham (Christie, 62e), Robertson (Brown, 62e), Soro (McGregor, 62e) - Dembélé (Forrest, 62e), Klimala (Edouard, 62e), Henderson (Elyounoussi, 62e). Entraîneur : Neil Lennon.

MB

Soirée tranquille pour l'OL.Battus jeudi par les Rangers (0-2), les Lyonnais, cette fois avec une équipe composée de titulaires, n'ont pas tremblé samedi soir et ont logiquement dominé le Celtic (2-1) au Groupama Stadium. Nice ayant été séché par les Rangers en fin d'après-midi (0-2), la bande de Rudi Garcia termine donc deuxième du Trophée Veolia.Emmené par un Memphis Depay très en jambes, l'Olympique lyonnais s'est parfaitement mis sur les rails lorsque Moussa Dembélé est parfaitement venu couper un centre de Marcelo au bout de quatre minutes de jeu. Le Celtic, qui a évolué pendant une heure avec une équipe B, n'a ensuite quasiment jamais inquiété Lopes, si ce n'est sur un coup dévié de Ntcham qui a fini sa course sur le poteau du gardien portugais. L'OL, de son côté, a mis du rythme, beaucoup de mouvements, et, à cinq minutes de la pause, Depay a joliment combiné avec Dubois côté droit avant de doubler la mise d'une madjer.En seconde période, l'attaquant hollandais a touché la barre de Scott Bain, mais les Lyonnais ont surtout levé le pied et encaissé un but en fin de match, signé Elyounoussi, venu prélever les reins d'un Marcelo pourtant plutôt solide au cœur d'une défense à trois. Garcia peut souffler : son OL va bien et a les cannes pour affronter le PSG en finale de la Coupe de la Ligue, fin juillet.Affaire à suivre.