L'OL domine (encore) Guingamp

Après sa victoire en Coupe de France à Guingamp il y a quelques jours, Lyon a de nouveau battu les Bretons. Sur le même score (2-1), et avec la même impression de supériorité. Mais en championnat, cette fois.

Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer (F. Mendy, 61e), Marçal - Tousart, Aouar - Traoré (Cornet, 73e), Fekir, Terrier - Dembélé (Depay, 79e). Entraîneur : Génésio.



Guingamp (4-3-3) : Caillard - Traoré, Eboa Eboa, Sorbon, Rebocho - Ndong (Deaux, 89e), Phiri, Blas (Benezet, 66e) - Coco, A. Mendy (Roux, 65e), Thuram. Entraîneur : Gourvennec.

Il y a moins de dix jours, l'Olympique lyonnais rencontrait Guingamp en huitièmes de finale de Coupe de France au Roudourou et s'imposait plutôt sereinement sur le score de deux buts à un. Une grosse semaine plus tard, l'Olympique lyonnais vient encore de rencontrer Guingamp et s'est encore imposé plutôt sereinement sur le score de deux buts à un. Avec la même impression de supériorité.En vérité, seuls la compétition et le lieu ont changé : cette fois, les Rhodaniens ont remporté la partie chez eux à l'occasion de la 25journée de championnat grâce à une première période où les trois réalisations ont été inscrites. Et c'est franchement tout sauf une surprise, la différence de niveau étant assez nette entre les deux formations.Pas de Depay ni de Ndombele dans le onze de départ ? Pas grave, se rassurent les supporters lyonnais. Après tout, ce n'est « que » la lanterne rouge de Ligue 1 en face, et l'effectif des Gones est suffisamment profond pour gagner sans quelques titulaires habituels. La preuve avec l'ouverture du score du coiffeur Terrier au quart d'heure de jeu, sa demi-volée du gauche terminant sa course en pleine lucarne. La victoire facile est assurée, pensent alors les fans rhodaniens.Sauf que Guingamp refuse de se voir déjà en deuxième division. Six minutes après le premier tremblement de filet, Eboa Eboa égalise de la tête sur corner. Suffisant pour faire douter l'OL ? Pas vraiment : la domination des locaux se fait de plus en plus pressante, Caillard doit s'interposer devant Fekir ou Dubois... mais s'avoue vaincu une deuxième fois face à l'international français, auteur d'un bel enchaînement sur une transmission d'Aouar. Et il faut même toute la lucidité de Rebocho pour éviter le break avant de rentrer aux vestiaires.Reste que les Bretons n'ont pas dit leur dernier mot. Il manque d'ailleurs peu de centimètres à Thuram pour remettre les compteurs à zéro (ou à 2-2, c'est selon). Survient alors la mauvaise nouvelle de la soirée pour Lyon , qui n'oublie pas son match de Ligue des champions face à Barcelone mardi : la blessure de Denayer, qui laisse sa place à Mendy.Ce qui n'empêche pas Guingamp de continuer à subir. Tant bien que mal, Caillard se démène pour entretenir le mince espoir. Mais ce n'est pas assez pour récupérer le moindre point, la faute à un Lopes décisif devant Roux... et à la barre trouvée par l'attaquant dans le temps additionnel. Pendant que les visiteurs s'enfoncent donc à la dernière position du classement, leurs adversaires du soir reviennent à trois unités du dauphin lillois et en prennent six d'avance sur le rival stéphanois. Logique, finalement. Place au Barça , maintenant.