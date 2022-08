L'OL de Lacazette réussit son test de rentrée

Grâce à une grosse entame de match avec notamment un Alexandre Lacazette qui a brillé pour son come-back (un pion sur penalty et une offrande), l'OL entame sa saison par une victoire (2-1) malgré les folies d'Anthony Lopes, dans une partie terminée à dix contre dix. Le promu ajaccien n'aura pas à rougir de sa redécouverte de l'élite.

Une Tetê bien faite

100 - Alexandre Lacazette (100) est l’un des 3 joueurs actuels de Ligue 1 à avoir atteint les 100 buts dans la division avec Mbappé (135) et Ben Yedder (126). Seuls Di Nallo (182), Lacombe (123) et Chiesa (120) ont plus marqué avec Lyon en L1 que l’ancien Gunner. Revenant. pic.twitter.com/cT79bZ1J9l — OptaJean (@OptaJean) August 5, 2022

OL (4-3-3) : A. Lopes - Gusto, T. Mendes, Lukeba, Tagliafico - Tetê, Paquetá (Tolisso, 75e), Lepenant, Aouar (Riou, 30e) - Tetê (Cherki, 89e), Lacazette, Toko Ekambi (Barcola, 75e). Entraîneur : Peter Bosz.

ACA (4-4-2) : Leroy - Alphonse, A. Gonzalez, Avinel, I. Diallo - Bayala (Spadanuda, 71e), Marchetti (Coutadeur, 89e), Mangani (Laci, 89e), Nouri (Cimignani, 71e) - El Idrissy (Moussiti-Oko, 71e), Hamouma. Entraîneur : Olivier Pantaloni.



Par Jérémie Baron

La saison 2021-2022 de Ligue 1 était un feu d'artifices et sa successeur semble partir sur les mêmes bases . Alors que la Corse réapparaissait en Ligue 1 ce vendredi grâce à l'AC Ajaccio, le plus petit budget de l'élite a embêté l'Olympique Lyonnais, mais a payé son début de partie cauchemardesque (2-1). Dans cette soirée frissonnante, pleine de rebondissements et parfaite en guise de coup d'envoi d'un nouvel exercice, le Parc OL a pu acclamer ses héros Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, renouer avec ses classiques - penalty pour Lyon transformé par le Général, attentat d'Anthony Lopes - et reprendre goût à ce qui lui avait manqué : ces soirées où l'OL peut perdre pied à tout moment. Cette fois-ci, ça a tourné en faveur de Peter Bosz et de sa troupe Face au très scolaire 4-4-2 corse, Lyon a tâté le terrain avec un mouvement entre Alexandre Lacazette, Houssem Aouar et Lucas Paquetá avorté par Ismaël Diallo (6), ainsi qu'une frappe vicieuse de Tetê pour chauffer Benjamin Leroy (7). Cinq minutes plus tard, c'est sur un nouveau circuit plein axe Paquetá-Lepenant-Lacazette-Tetê que l'OL a ouvert le score d'un joli plat du pied de l'ailier brésilien, le capitaine rhodanien signant lui une passe décisive inspirée en pivot. Intenable et très en vue, l'ancien du Shakhtar ne s'est pas contenté de son but et a profité d'un lancement de Thiago Mendes pour piéger Cédric Avinel dans les seize mètres ; Lacazette n'en demandait pas tant pour relancer son compteur buts en Ligue 1 (101 désormais), pour son retour dans l'élite. On pensait l'issue de la partie déjà scellée, mais les Acéistes ont retrouvé de l'oxygène et une sortied'Anthony Lopes sur Mounaïm El Idrissy - après un coup de patte de Vincent Marchetti - a permis au spécialiste Thomas Mangani de réduire l'écart tout en lançant de belle manière sa deuxième aventure ajaccienne Avec un OL en infériorité numérique après l'exclusion de son portier fou, Romain Hamouma a enchaîné les situations tout en se ratant dans le finish, tandis que Malo Gusto forçait Leroy à la claquette (41). Et juste avant la pause, le vétéran de l'ACA a mangé un deuxième jaune - un frittage avec Lacazette au bon souvenir des derbys puis un coup de coude sur Paquetá - et remis les deux équipes en égalité numérique (45+4). En deuxième, c'est Riad Nouri, sur un nouveau délicieux ballon glissé par Marchetti, qui a bien failli fêter par un but son baptême en Ligue 1, à 37 ans, mais a vu Rémy Riou - remplaçant de Lopes honorant sa grande première avec son club formateur - se détendre superbement (59). Pour le reste, l'OL a levé le pied et plutôt bien contenu les velléités des insulaires. Le principal frisson après l'entracte, finalement, aura été l'entrée de Corentin Tolisso et ses retrouvailles vibrantes avec le public lyonnais . La relève, symbolisée par Bradley Barcola (86) et Rayan Cherki (90+1) n'aura pas su faire le break en fin de partie. Cette soirée était plutôt pour la vieille garde, de toute manière.