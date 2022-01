L'OL cède Bruno Guimarães à Newcastle

?? ??Newcastle United are thrilled to announce the signing of Bruno Guimarães from Olympique Lyonnais on a four-and-a-half year deal. Bem vindo, @brunoog97! — Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2022

Newcastle a officialisé l'arrivée de Bruno Guimarães ce dimanche. Les premières rumeurs étaient apparues en début de semaine, une officialisation semblait toute proche mais l'OL avait publié un démenti. Lessont finalement parvenus à faire sauter le verrou et à faire signer le milieu de terrain pour quatre ans et demi, accompagnés d'une indemnité avoisinant les 50 millions d'euros.L'internationalquitte le Rhône après seulement deux saisons, laissant un goût d'inachevé tant son association avec Aouar et Caqueret paraissait prometteuse. Titulaire indiscutable chez les Gones, le numéro 39 (qu'il gardera en Angleterre) va laisser un vide dans l'entrejeu des Lyonnais, qui n'ont plus que quelques heures pour lui trouver un éventuel remplaçant Bruno Guima-riche.