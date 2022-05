Lyon gifle Marseille

Les Olympico se suivent et se ressemblent : comme à l'aller, Lyon a glacé l'OM (0-3) avec des buts de Castello Lukeba, Moussa Dembélé et Karl Toko-Ekambi, tous inscrits en seconde période. Un vrai coup d'arrêt pour les Phocéens, alors que l'OL s'offre un nouveau succès frisson dans cette saison bizarre.

Le récital de Payet, les deux balles de Gerson

| #OMOLLarge victoire de l'@OL sur la pelouse de l'@OM_Officiel : 3-0 ! Les buts de la #teamOL sont à revoir gratuitement sur notre appli https://t.co/KiP2hgdzdh pic.twitter.com/0SvW6oD7IZ — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) May 1, 2022

Malo Gusto, l'interrupteur

OM (4-3-3) : P. López - Lirola, Saliba, Ćaleta-Car, Kolašinac (Guendouzi, 62e) - Gerson (Rongier, 86e), B. Kamara, Gueye (Harit, 75e) - Ünder (Dieng, 62e), Milik (Bakambu, 86e), Payet (c). Entraîneur : Jorge Sampaoli.



OL (4-3-3) : R. Lopes - Gusto, Boateng (Ndombele, 69e), Lukeba, Emerson - T. Mendes, Aouar (Faivre, 83e) - Barcola (Tetê, 69e), Paquetá (Henrique, 90e), Toko-Ekambi (Reine-Adélaïde, 90e) - Dembélé (c). Entraîneur : Peter Bosz.

C'est devenu une habitude, et même dans une saison où l'Olympique lyonnais peut pointer à la huitième place du championnat à quatre journées du terme, rien ne change : Lyon est la bête noire de l'OM et se fait un malin plaisir, chaque saison, de lui lâcher le moins de points possibles. Comme il y a trois ans presque jour pour jour , les Rhodaniens viennent coller un violent 3-0 au Vélodrome , après le succès de l'aller (2-1) , et ce, pour les 35 ans des South Winners de l'autre côté de la main courante. Pas de pitié : Lyon n'a plus perdu contre Marseille depuis cinq matchs et deux ans et demi toutes compétitions confondues, et l'OM n'a remporté qu'un seul des quinze derniers Olympicos en championnat. Tourmenté par les éléments et malmené par Malo Gusto, Moussa Dembélé et consorts, Marseille a eu droit au ballon, mais est resté muet, et Rennes n'est plus qu'à trois points. L'hégémonie lyonnaise dans les confrontations directes , elle, commence à se voir.Comptant parmi les clés du match, le premier duel entre Arkadiusz Milik et Castello Lukeba a été remporté par le premier, néanmoins cerné par Emerson (9). Pendant ce temps-là, Lyon s'est montré dangereux par des longs ballons dans la boîte, mais en restant loin du cadre (Bradley Barcola pour sa première titularisation, à la 16, et Lucas Paquetá à la 21). Par deux fois en première période, le bouillant Dimitri Payet a glissé le cuir devant lui côté gauche à Gerson, qui s'est retrouvé en parfaite position et aurait pu faire basculer le match : la première situation a donné lieu à une main dans la surface de Moussa Dembélé non sifflée qui a fait sortir de ses gonds Jorge Sampaoli (26), la seconde a vu le Brésilien trouver la bonne zone, mais Milik dévisser sa reprise instantanée (43). Entre-temps, Payet a allumé une autre mèche pour son avant-centre polonais qui n'a pas réussi à redresser le ballon sous la pression de Lukeba (29), et à la demi-heure de jeu, les espaces se sont ouverts, mais Anthony Lopes et William Saliba sont bien intervenus, respectivement devant Cengiz Ünder et Karl Toko-Ekambi.Ce n'est qu'à la 48que Milik a réussi à cadrer, pour trouver les gants de Lopes. Côté lyonnais, il a fallu un rush de Malo Gusto et un coup franc gratté aux vingt mètres pour sonner la révolte : Emerson a touché le mur, Dembélé a remporté sa partie de billard avec Pau López et Lukeba, cette fois décisif dans l'autre surface, a poussé la gonfle au fond sur la première situation où l'OL a réussi à cadrer. Les vannes ouvertes, les visiteurs ont eu les balles de break, que Dembélé (61) et Barcola (64) ont vendangées. Payet a répondu sur coup franc (67) et a fait grimper le thermomètre dans son duel avec Thiago Mendes. À trop laisser filer les minutes, Marseille s'est de nouveau fait surprendre, et c'est encore venu de l'allumage du moteur de Gusto : au bout de sa percée tout en puissance, le Gone a cette fois trouvé la tête de Dembélé, seul et clinique de la tête au premier poteau. La suite ? Une frappe écrasée d'Houssem Aouar (79), un frisson de Tetê (82), et après un énorme raté du visiblement pas encore chaud Cédric Bakambu, une offrande de ce même Tetê et le troisième signé Toko-Ekambi. Une exécution lente et tardive, mais une exécution quand même.