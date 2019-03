L'ogre munichois avale Mayence

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Alaba (Davies, 59e), Süle, Boateng, Kimmich - Alcantara, Goretzka - Coman (Ribéry, 66e), Rodriguez (Rafinha, 73e), Müller - Lewandowski. Entraîneur : Niko Kovac.



Mayence (3-4-2-1) : Müller - Niakhaté, Hack, Bell - Onisiwo, Latza, Gbamin, Brosinski - Boëtius (Kunde, 46e), Öztunali (Donati, 75e) - Mateta (Martin Caricol, 62e). Entraîneur : Sandro Schwarz.



Un cours d'amphi en fin de journée, une garde à vue, un match à jouer sur la pelouse de l'Allianz Arena : il y a plusieurs moyens de trouver le temps long.Manque de bol pour les hommes de Sandro Schwarz , ils ne sont ni à la fac, ni en gardav'. Mais c'est tout comme, quand tu prends une leçon et que tu es privé de jouer. Une circonstance aggravante : sixième défaite en sept journées pour Mayence , la plus lourde de la saison. Une circonstance atténuante : en Bundesliga, le Bayern est en train de tout cannibaliser. Sixième victoire de rang pour le Rekordmeister, 24 buts marqués sur la période dont 17 sur les trois derniers matchs. Tiens, justement, le match.Il y a évidemment la masterclass délivrée par James Rodriguez, auteur d'un triplé. Un premier but qui doit tout à Kimmich et Goretzka, un deuxième sur une jolie frappe enroulée à l'entrée de la surface, un troisième d'un piqué maîtrisé pour emporter son duel face à Müller, Florian. Une bonne chose de faite avant de sortir sous l'ovation, facilitée par deux autres réalisation. Celle de la troisième minute, de l'éternel Lewandowski sur un centre d'Alaba, pour poser les bases. Et celle d'un Coman percutant avant la mi-temps, pour se reposer serein. Et parce qu'il est important de penser à l'avenir, c'est le jeune Canadien Alphonso Davies (18 ans) qui conclut le feu d'artifice de son premier but en professionnel.Six buts marqués qui font une différence de +7 par rapport au Borussia : du travail de pro, même le dimanche.